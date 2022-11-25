Есть ли жизнь без «Биг Мака». Как изменился российский фастфуд под санкциями

- Скажите, товарищ, почему у западных бургеров такой странный вкус? - Загнивают... Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

БЕЗ ВЫВЕСКИ, ЗАТО С ОЧЕРЕДЬЮ

Бывший McDonalds, а ныне «Вкусно - и точка» в ближайшем к моему дому торговом центре до сих пор без вывески. Но легко угадывается по толпе народа. В других заведениях по соседству у прилавков топчутся по одному-два человека, а в «бигмаковку» - очередь. Столики рядом все забиты.

- Обязательно принеси мое любимое: двойной чизбургер и большую картошку фри, посмотрим, какой теперь у них вкус, - напутствовал муж, большой любитель быстрого питания. - Если они там остались, конечно.

Проглядываю меню на электронном экране. Многие названия изменились, так что с ходу легко запутаться. Туплю.

- «Биг Спешиал» - это бывший «Биг Тейсти», а «Гранд» - это «Роял Чизбургер», - подсказывают из-за спины.

Какое-то время в меню отсутствовала часть бывших макдаковских хитов. Но теперь почти все импортозаместилось. Не нашла только аналога «Биг Мака». Есть и новинки - например, бургер «Монблан». Завсегдатаи его поругивают - суховат. А еще меню теперь украшают «Добрый Кола» и «Добрый Orange» - это вместо колы и фанты. Но говорят, ничем от них не отличаются.

Заказанный мужем «Двойной Чизбургер», по счастью, им же и остался. А вот «Картофель Фри» превратился в «Гранд Фри». Результат дегустации удовлетворил: вкус обоих блюд не изменился. А вот цена несколько обескуражила. Два двойных чизбургера, большая фри и картошка дольками обошлись почти в 500 рублей. Хотя... еда нынче не дорожает только в официальных отчетах.

ПИВО НА МЕСТЕ, КУРОЧКА ТОЖЕ

А я тем временем уже у Burger King. Здесь вообще не заметно никаких изменений. Вывеска на месте. Посетители налегают на пиво (нет, это не новшество - российские «Бургер Кинги» потчуют им посетителей с 2018 года), закусывают фирменными бургерами.

Хотя насчет «никаких изменений» - это я погорячилась. Очередному посетителю выгружают на поднос напитки с надписью «Черноголовка» - газировка здесь теперь такая.

...В KFC - последнее заведение из «Большой тройки фастфуда» - добрела под конец рабочего дня.

- У вас еще 15 минут до закрытия, а уже ничего нет! Были зарубежные хозяева - вы такого себе не позволяли, - ругается у прилавка немолодая дама.

«Ничего нет» - это отсутствовали «Ножки оригинальные», а остались только «Острые». Все остальное, включая картошку, в наличии. А еще у KFC даже пакетики остались те же, с физиономией мистера Харланда Сандерса, открывшего в 30-х годах прошлого века первый ресторан в Кентукки с курочкой в панировке.

К слову, о картошке. Если кто-то, начитавшись соцсетей, пребывает в уверенности, что из-за санкций она исчезла из обрусевших сетей фастфуда, - это сильно устаревшая информация. Картошки навалом, в каких угодно видах, включая фри. Как и соусов, пропажей которых тоже пугали. Да и вообще, если не вдаваться в названия, а просто надо быстро поесть - какие-то особые отличия надо еще поискать.

УШЛИ, НО ОСТАЛИСЬ

Весной, когда зарубежные компании наперебой стали объявлять об уходе из России, ситуация рисовалась несколько иной. Ведь основные сети, которые кормят нас «быстрой едой», - пришельцы с Запада. Прощайте, гамбургеры? Даешь вместо «бигмаковок» свою национальную сеть «У дяди Вани» (название, придуманное спикером Госдумы Вячеславом Володиным)!

McDonalds ушел из России в мае, но его помещения пустовали недолго. Российский бизнес американской сети выкупил сибирский бизнесмен Александр Говор. Уже с июня в бывших помещениях «Макдоналдса» стали открываться рестораны «Вкусно - и точка». Ничего особо нового и национального. Тот же интерьер и меню со слегка видоизмененными названиями. Благо оборудование осталось (а это, как объясняют эксперты, один из главных ключей к успеху), обученные сотрудники - тоже, а поставщики были в основном российскими.

С главными конкурентами «Макдоналдса» - KFC и «Бургер Кингом» - вышло еще интереснее. В марте американская компания Yum! Brands (владелец KFC и Pizza Hut) объявила о приостановке работы в России своих ресторанов. Но напрямую ей у нас принадлежало порядка 70 точек KFC. Остальные из больше чем тысячи работали по франшизе (разрешение использовать название и технологии работы. - Ред.) и принадлежали российским компаниям. И... продолжили работать дальше.

А в октябре стало известно, что и закрывшиеся 70 ресторанов вновь откроются - под брендом Rostic's. Они проданы компании из Ижевска.

Burger King и вовсе не смог закрыть свои рестораны в России из-за соглашения о франшизе.

- Мы связались с основным оператором бизнеса и потребовали приостановить работу Burger King в России. Он отказался это сделать, - оправдывался президент компании RBI, владельца бренда Burger King, Дэвид Шир.

Так пока и работают. А где же «Дядя Ваня»?

- Отточенные до мелочей системы работы «Макдоналдса» и KFC создавались десятилетиями. Чтобы отстроить подобную модель с нуля, нужно не меньше пяти лет, - рассказывает предпринимательница, основательница сети кафе быстрого питания «Вилби» Ирина Арефьева. - В России есть свои сети, но пока не вижу тех, кто полностью мог бы повторить успех мировых гигантов. Хотя бы из-за отсутствия российского оборудования, способного справиться с таким количеством клиентов, как в этих сетях. Не менее важный нюанс - ценообразование. Мировые гиганты держали у нас самые низкие цены по рынку. Очевидно, что чисто российские компании так не могут.

Грубо говоря, себестоимость продукции сети, у которой по стране более 800 точек (как у «Макдоналдса») и у которой их 20, совершенно разная.

...А тем временем лакомый кусок российского рынка привлекает все больше новых компаний. Открывать свои рестораны в России собрались турецкие сети фастфуда Chitir Chicken и Yesen Burger. По меню они похожи на KFC и Burger King.

Что почем Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

«Развиваемся благодаря западным конкурентам»

Яков ПЕЕР, управляющий партнер российской сети «Франклинс Бургер»:

- После ухода «больших игроков», которые забирали 30 - 40% общей выручки, наши показатели выросли вдвое. Но это продолжалось недолго: так мы жили с середины марта по середину августа (к концу лета в полную силу заработали «Вкусно - и точка», и фанаты «Макдоналдса» потянулись туда. - Ред.).

Однако уход конкурентов - не очень хороший фактор. Благодаря им мы развиваемся в перспективе. Не будь Burger King и McDonald’s, и мы бы не улучшали свое качество.

Из сложностей - цены, безусловно, подскочили. На это повлияли два слагаемых, где 60% - спекулятивная составляющая и 40% - объективные факторы. Примеров спекуляции масса: закрыли поставки импортных красителей - тут же пошла задержка на складах, искусственный дефицит, рост цен. Объективных факторов тоже много, в основном это сломанная логистика, которая должна восстановиться, но на это нужно время.

Что касается российского фастфуда, у нас ведь пока нет ни одной сети, которая развивается 30 лет и больше. «Теремку» и «Крошке Картошке» - первым подобным российским сетям - чуть больше 20 лет. Поэтому рост есть и еще будет. В любой кризис перспективы низкого ценового сегмента всегда самые высокие: в первую очередь страдают люкс-рестораны, потом средний класс, и в последний момент - эконом. От нас уже некуда идти, только дома питаться.

За 2022 год российские производители сумели заместить много импортных продуктов: соусов, сыров, пищевых ингредиентов и т. д. До середины 2023 года мы еще будем наблюдать рост цен на полках и в меню, но эта тенденция уже не будет ярко выраженной.

НА ЗАМЕТКУ

Крупнейшие российские сети быстрой еды

«Додо Пицца»

Это самая большая российская сеть общепита: 800 с лишним ресторанов. Кроме России работает еще в 15 странах, включая довольно экзотические, типа Нигерии. А начиналось-то все в 2011 году в Сыктывкаре.

«Теремок»

Одна из старейших наших сетей, работает с 1998 года. 167 ресторанов в Москве, 140 в Питере и несколько в Краснодаре. Удачный пример сети быстрого питания с национальным русским колоритом. Основное блюдо - блины.

«Крошка Картошка»

Ровесница «Теремка». Состоит примерно из более 200 заведений, включая как Россию, так и страны СНГ. Специализация - блюда из печеного картофеля.