«Бежали с одной сумкой из разрушенного дома, нет денег даже на еду…»: как проект «Пока не дома» помогает беженцам встать на ноги

Семья Авраменко приехала из Лисичанска в августе

Здесь не просят мобильные телефоны и компьютеры, не претендуют на дорогие игрушки. Нужды просты: еда, детское питание, средства гигиены – особенно памперсы, белье, предметы быта, одежда, обувь, лекарства. Просители: женщины, дети, новорожденные, старики. Много больных, нуждающихся в операциях.

Подолгу живя в подвалах без света и отопления «…мы плавили снег на костре, чтобы просто попить»; кое-как выбираясь с территории боевых действий «…дети были так напуганы взрывами, что кричали, не переставая, и до сих пор кошмары по ночам», эти люди избежали самого страшного – смерти. Теперь они в безопасности, рядом с нами, но раскиданы по общежитиям и убежищам, за которые нечем платить, потому что бумажная волокита разными способами отнимает возможность даже на работу, не говоря уж о каких-то пособиях. У приезжего доктора требуют двухгодовалой переподготовки в платном мединституте; даже продавщицей не устроишься без регистрации, которую негде оформить; детей бесплатно не принимает доктор, потому что на регистрацию необходимо разрешение отца, которого непонятно где искать. Казенные голые стены, мамы завешивают окна пеленками, ведь шторы и карнизы, как и любая мебель – это роскошь. Вещи – гамузом на полу, на подоконнике, на столе. Вся обстановка кричит о том, что это временное пристанище. Но, увы, оно надолго и как-то надо жить.

- Когда за помощью обратились первые беженцы, проекта еще не было, – рассказывают в фонде «Помоги.орг», основавшем программу «Пока не дома». – На наш клич тут же отозвались люди. Стало ясно, что отдельный проект срочно нужен! Потому что нуждающихся приезжает все больше, но и людей, готовых помочь, немало. Программа предусматривает, что мы будем ежемесячно выплачивать каждой обратившейся семье по 15 000 из пожертвований, но также с радостью поможем передать любую натуральную помощь – средствами гигиены или продуктами (полный список того, в чем нуждаются люди, можно посмотреть по ссылкам данным ниже - на сайте фонда). Недавно отозвалась даже фирма, продающая воздушные шарики. Представляете? У несчастного, измочаленного переездами ребенка день рождения в абсолютно голых стенах, на чемоданах, а они привезли праздничное оформление, и настроение у людей было совсем другим. Но в основном, конечно, письма благодарящих за помощь без слез читать невозможно. Мамы новорожденных плачут от счастья, что наконец-то купили памперсы, дети до визга радуются консервам. Люди пишут:

«…Наконец-то купили еду и заплатили за жилье вперёд! Заказали детям обувь. Они были счастливы, так как сами выбрали ботинки - не б/у, а свои собственные, как когда-то, до вот этого всего…»

«…У сына эпилепсия, он упал, пришлось ехать в больницу - откачали жидкость, наложили гипс, и последние деньги я потратила на дорогу домой. Не представляла, как жить дальше. И вдруг ваша помощь - это чудо! Я не верила, что нас поддержат, ведь нуждающихся так много…»

Но, увы, просьб о помощи еще очень много, и становится только больше. (Письма семей, оказавшихся в сложной ситуации, читайте ниже). Пожалуйста, поделитесь с ними своим теплом и счастьем, поддержите! Ведь мы дома, а они пока нет.

Варианты помощи

- поддержать финансов проект. Фонд выплачивает подопечной семье по 15 000 рублей на протяжении трех месяцев, на решение самых насущных проблем.

- Принести вещи в офис. Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д.18, ел.: (499) 250-02-44, 8-903-777-6553 (с 10:00 до 18:00, кроме выходных)

- Отвезти самому

- заказать на каком-то Маркетплейсе и оформить доставку до получателя.

Чтобы получить контакты семей, свяжитесь с координаторами фонда (499) 250-02-44, 8-903-777-6553 (с 10:00 до 18:00, кроме выходных).

Что нужно:

- средства личной гигиены – памперсы о 9 кг, прокладки, туалетная бумага.

- бытовая химия – средства для мытья посуды, для стирки, шампуни, дезодоранты, уходовые средства для детей и взрослых, зубные пасты, щетки.

- новое нижнее белье для детей и взрослых – трусы, носки, пижамы.

- домашний текстиль – постельное белье, полотенца (не б/у)

- лекарства – не вскрытые упаковки, с не истекшим сроком годности, не требующие специальных условий хранения.

Письма беженцев, обратившихся за помощью

(текст дан с сокращениями, авторская стилистика сохранена):

Семья Асадовых

Мы семья из двух человек: я и мой сын школьник. Приехали из Донецка. Проживали там в своем доме, была машина, работа, кот и собака. Сначала был пожар у соседей – так сгорела часть нашего дома, коридор. Потом прилетел снаряд и снес крышу. Машина взлетела. Животные погибли. Хотели поехать к родителям – но и там было опасно, они уже больше времени проводили в подвалах. Нам удалось под обстрелами выехать в Россию. Мы остались живы, но фактически в чем мать родила. Поселились в Москве. Своими силами снимаю квартиру, отдала сына в 1 класс. Берусь за подработки, но все непостоянно, а официально и надолго устроиться не получается. Денег не хватает уже даже на продукты. После оплаты квартиры, школы и лекарств, денег совсем не остается.

Семья Авраменко

Приехали из Лисичанска в августе. У нас трое детей. Со старшими – 5 и 12 лет - покинули свой дом. Во время обстрелов прятались в подвале, от взорвавшегося снаряда у нас во дворе погибла наша собака, я находилась на 4 месяце беременности и было невыносимо оставаться. Я решила, что нужно уезжать. До самого августа мы никак не могли выехать с территории Украины - нас просто не выпускали. В августе прорвались и в августе же родилась дочь. Люди нас приютили, но как оказалось не надолго. Дети пошли в сад и школу, начали потихоньку восстанавливаться от всего пережитого. Сейчас ищем жилье, но пока безуспешно, так как хочется в районе, где дети ходят в школу и сад, чтобы их не травмировать новым переездом. Какая помощь нужна в данный момент? Верхняя одежда для детей, продукты питания, бытовая химия, средства гигиены, памперсы, детская каша , утюг для глажки рубашки сыну в школу.

Семья Барабаш

Мы с сыном приехали из Луганской области. У меня 3 группа инвалидности, сын – инвалид детства. После 8 месяце подвальной жизни, в один миг остались без крыши над головой и средств к существованию. Я всегда со всем справлялась сама, одна тянула сына, работала на двух работах, мы с ним пережили 8 операций. Никогда не просила о помощи. Но сейчас так сложилось, что мы остались без дома, меня не берут на работу. Мы в процессе оформления документов – потом будет проще и снова смогу справляться сама. Я сейчас нам не хватает денег на питание, одежду, оплату съемного жилья.

Семья Барабаш

Семья Байрачиных

Моей маме Анне Ивановне исполнилось 83 года. Родилась и прожила всю жизнь в Соледаре. Летом 22 года ей пришлось бросить дом и бежать – переехала в Россию ко мне. Вещи и часть документов остались в выгоревшей машине, на которой ее вывозили. Дважды попадала под обстрел, один раз контузило, оглохла, частично потеряла слух. Контуженная и покалеченная она добралась до меня. Необходимо лечение, лекарства. На все не хватает. Я сама воспитываю двоих без мужа. Будем рады любой помощи.

Семья Байрачиных

Семья Даменовых

Нам пришлось уехать с Донецка, потому что были сильные обстрелы, детки маленькие, были напуганы. С апреля по сентябрь жили на съемной квартире. Помогала бабушка – высылала с Донецка деньги. С сентября я устроилась в садик работать. Это было условие для приема детей в сад: дети в сад, а я выхожу к ним на работу. Зарплата у меня в месяц 10 тысяч рублей, а за квартиру я плачу 15 тысяч рублей. Детей одеть, обуть, накормить, за квартиру заплатить – одной мне сложно. Потребности: продукты, одежда и обувь детям, памперсы младшему.

Семья Даменовых

Семья Даниленко

Мы из-под Кременной в Луганской области. Мы с мужем, 5месячнм ребенком и родителями мужа пережили сильные обстрелы начина с апреля месяца. 3-го мая вылезли из подвала, а соседних домов попросту нету. Переехали по области, где тише, но и там тишина была недолго. Мы были вынуждены уехать, чтобы спастись. Домов все равно не осталось и возвращаться некуда. Здесь впятером снимаем квартиру. С работой оказалось сложнее, чем мы думали. Сейчас в процессе получения паспортов, надеемся с работой потом проще будет. Естественно нуждаемся в помощи.

Семья Даниленко

Семья Дуюновых

Я инвалид детства по зрению. Когда начали стрелять, мы с мамой прятались в подвале. Потом под обстрелами уехали в Россию. Живем у дальних родственников. Очень нуждаемся в продуктах питания.

Семья Коротич

Я с двумя детьми 10 и 7 лет приехали из Донецка. Там каждый день были обстрелы, было очень страшно. Мы вынуждены были бежать. Нуждаемся в помощи, какую сможете оказать - материальную, продуктовую, гигиену и бытовую химию, канцелярию, одежду, обувь, кастрюлю, сковороду. У меня очень плохое зрение, с приездом оно очень ухудшилось, все вижу туманно.

Семья Коротич

Семья Носачевых

Я с двумя детьми приехала в октябре. Бежали из-под обстрелов. Выезжали соседи - к родственникам в Москву, в машине было место, и взяли нас. Приютили нас на какое-то время добрые люди, но в какой-то момент пришлось съезжать, конечно. В России у нас нет родственников, оказалась в трудном положении. Все что удается подработать, уходит сейчас на оплату жилья, на еду почти не остается. Детям 16 и 8 лет. Нужды: продукты, бытовая химия, канцелярия для учебы, лекарства (Пульмикорт).

Семья Резниченко

Меня зовут Марина, мне 33 года, у меня 2-е детей, сын подросток 14-ти лет и дочь 2 месяца. Мы с сыном приехали из Донецка летом, я была в положении. Жили мы изначально у знакомой, потом, когда началась мобилизация, она попросила меня съехать. Я, пока была беременная работала, но понимала, что снимать жилье, когда рожу, не потяну. Мне пришлось обратиться в администрацию района, чтобы они мне помогли, и мне нашли комнату в общежитии. Я в день родов переезжала от знакомой. Общежитие я оплачивала сама из сбережений, которые были, но они закончились. Никаких пособий я не получаю так как я не могу сделать регистрацию без согласия отца детей, а где отец, я не знаю. Я подала на единоразовую помощь, как переселенцы, но тишина. Нуждаюсь в материальной помощи, продуктовой помощи, средствах личной гигиены, памперсах, пелёнках, салфетках.

Семья Сухины

Мы - семья из 5 человек: я, муж, 2-е сыновей-школьников и моя мама диабетик. Приехали недавно из-под Луганска. Проживали там в частном доме, была машина, собака. Дом полностью разрушен, машину отобрали. Сидели больше месяца в убежище школы без электричества, воды и отопления. Каждый день топили снег на костре, чтобы попить. Наконец выехали в Россию. Мы остались живы. Благодаря добрым людям мы здесь уже немного обустроились, сыновья пошли в школу. Мы пытаемся жить дальше, работаем, но пока неофициально, оплачиваем аренду и все обязательные платежи. Финансово сложно, на всё необходимое не всегда хватает.

Семья Сухины

Семья Танькут

Мы молодая, но уже многодетная семья. У нас 3 детей (9, 4 и 1 год 10 мес.) и мы медицинские работники (я врач-травматолог, супруга лаборант-гистолог). Мы покинули свою квартиру в Харькове, опасаясь за жизни наших детей. По приезду в новую для нас страну, мы стали заниматься оформлением документов для скорейшего выхода на работу по нашей специальности, чтобы зарабатывать и жить. Но нас ждало немало препятствий. На данный момент я прохожу платную 2х-летнюю ординатуру по травматологии (170.000 руб/год), на которую меня направил Росздравнадзор и в свободное время я подрабатываю разнорабочим. В Харькове я работал полтора года - лечил и оперировал пациентов. Супруга, сдав необходимые экзамены, получила разрешение на работу, но находится в отпуске по уходу за самым младшим ребенком, так как детский сад на полный день принимает детей с 2,5 лет. Мы прошли немалый путь адаптации, наши дети сейчас учатся в школе, ходят в детский сад, а в декабре мы получили гражданство РФ. Но в МФЦ в оформления льгот и получения статуса “многодетная семья” нам было отказано, т.к. по закону, у семьи должна быть прописка по месту жительства, а мы имеем только временную регистрацию. И мы не в состоянии взять ипотеку, кредит для собственного жилья на данный момент.

Семья Танькут

Семья Усенко

Мы приехали в сентябре, дома нашего не осталось, возвращаться нам некуда. Мой муж пенсионер, ему 65 лет, но оформить пенсию не может, так как нет трудовой книжки – утеряна, на социальную пенсию может рассчитывать только в 70 лет. Мама тоже не получает ничего – ей 69 лет, ей нужны лекарства от гипертонии и для лечения суставов. Я после переезда перенесла инфаркт. У нас есть дочка – 5 лет. Из-за смены климата и волнений, она часто болеет – с сентября болела уже 8 раз.