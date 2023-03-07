Археологи нашли первого человека, оседлавшего лошадь. Вот откуда он прискакал

Фото: Юлия АЛЕХИНА

Специфическая форма тазобедренных суставов и бедренных костей, позвонки, «уставшие» от постоянных ударов и травмы, полученные при падении - по этим «уликам» археологи и антропологи нашли людей, впервые в истории оседлавших лошадь.

Учёные Университета Хельсинки (Финляндия) и их коллеги из США изучили скелеты 217 человек, в основном - представителей древней Ямной культуры. У 24 «ямников» обнаружили неопровержимые доказательства: эти люди скакали верхом 5 тысяч лет назад! А может, и раньше.

А прискакали они из Понтийско-Каспийской степи. Так называют огромные пространства от южного Урала на востоке, через побережье Каспийского моря, нижнюю Волгу, Чёрное море до реки Днестр. Люди Ямной культуры были кочевниками и постепенно мигрировали из своих степей на запад - через территории современных Болгарии и Румынии до Венгрии и Сербии.

- Похоже, они сначала одомашнили диких лошадей, и вскоре их оседлали, - делится выводами Волкер Хейд, профессор археологии из Университета Хельсинки.

До сих пор исследования этой темы упирались в тупик. Конских костей в курганах очень мало. Сбруя? Но поначалу люди могли обходиться без неё. Поэтому учёные и решили подойти с другой стороны: проверить останки древних людей на предмет изменений в костях, характерных для наездников. Нашли!

- Мы изучили 217 скелетов из 39 захоронений, 150 из них найдены в курганах Ямной культуры, - рассказывает Мартин Траутманн, антрополог из Университета Хельсинки. - Как минимум 24 человека при жизни регулярно скакали на лошади.

Люди оседлали коней, скорее всего, ради удобства - верхом проще и быстрее перемещаться по бескрайним степям. И пасти стада домашних животных у всадников получается лучше. Пока непонятно, существовала ли у «ямников» конница для набегов на соседей. И было ли владение лошадьми признаком статуса.

Есть и загадка: один из скелетов-всадников на тысячу лет старше всех остальных! Он из погребения в Венгрии, и ему 6300 лет.

- Мы и раньше подозревали, что это «эмигрант» из степи - об этом говорит поза, в которой он похоронен, и артефакты рядом, - использует современные аналогии Дэвид Энтони, профессор Хартуикского колледжа (США). - А сейчас обнаружили у него сразу несколько особенностей скелета, характерных для наездников. Думаю, стоит поискать эти признаки и в более древних захоронениях. Возможно, люди научились скакать на лошади ещё раньше.