У уехавшего в США Никиты Преснякова обнаружилась болезнь Пугачевой

Никита Пресняков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков в октябре переехал в США. Его отъезд из России совпал с началом частичной мобилизации, так что все решили, что молодой артист просто сбежал за границу. Но оказалось, что Никита отправился за океан в поисках себя. 31-летний Пресняков решил оставить карьеру музыканта: в Америке он занялся клипмейкерством. Никита снимает и монтирует клипы для других исполнителей.

В соцсетях молодой человек не раз жаловался, что он завален работой. Видимо, чтобы расслабиться, внук Аллы Борисовны то и дело заходит в казино. Артист пристрастился к рулетке, в которую просаживает заработанные гонорары. В видео, которое опубликовала на своей странице жена Преснякова Алена, ее муж позирует за игровым столом. Ролик был снят в одном из крупнейших казино Майами.

По словам Алены, в этом игорном заведении они уже не впервые. При этом модель отметила, что в отличие от мужа она совсем не азартна. Делает ставку и, если выигрывает, тут же забирает выигрыш и уходит. «Во мне азарта ноль», - призналась Алена.

Жена Никиты Алена опубликовала видео, снятое в казино Майами. Фото: кадр видео.

Подписчики модели забили тревогу: они опасаются, что Никите передалась по наследству болезнь его бабушки. Известно, что Алла Борисовна в свое время имела нездоровую страсть к казино и часами просиживала за автоматами. Певица уверяла, что не страдает лудоманией, но те, кто был рядом с ней, рассказывали, что в азарте она забывает обо всем. Сама Пугачева говорила, что играла, чтобы избавиться от стресса.

«Очень мне автоматики нравятся. Это так стирало мне все, как ластиком – усталость, негатив, все стирало», - рассказывала Алла Борисовна в интервью Ксении Собчак.

В беседе с Ксенией Пугачева похвасталась, что выиграла в казино огромные деньги – примерно два с половиной миллиона долларов. Правда, тут же призналась, что примерно столько же и проиграла.

Никите могла передаться по наследству болезненная страсть его бабушки к азартным играм. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Учитывая, что у Никиты нет такого большого состояния, каким в свое время располагала его бабушка, это нездоровое пристрастие может привести его к долгам. Доходы молодого музыканта пока что достаточно скромные и вряд ли могут обеспечить тот уровень жизни, который Никита и его жена привыкли вести в России.

В США у Преснякова-младшего нет своего жилья. Вместе с Аленой он поселился в Майами в квартире своей матери Кристины Орбакайте, расположенной в элитном жилом комплексе. В 2009 году сын певицы окончил Нью-Йоркскую киноакадемию (New York Film Academy), где обучался режиссуре. Теперь эти навыки ему пригодились. Никита уже снял клип для американской звезды Долли Партон. Для работы за океаном он взял псевдоним Ник Прес.