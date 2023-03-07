Неприличнее, чем у Волочковой: Увеличившая грудь до четвертого размера жена Диброва снялась в крошечных трусиках

Полина Диброва. Фото: соцсети.

Полина Диброва отдыхает в жарком Таиланде. Пару месяцев назад 34-летняя супруга телеведущего сделала пластику груди, увеличив бюст до четвертого размера. Кроме того, Полина много работала над собой в спортзале. Сейчас мать троих детей гордится своей идеальной фигурой, которую она решила продемонстрировать на пляже. Жена шоумена устроила фотосессию в очень откровенном купальнике и похвасталась эффектными кадрами в соцсетях.

Жена шоумена устроила фотосессию в очень откровенном купальнике. Фото: соцсети.

Правда, вместо ожидаемых комплиментов на Полину обрушился шквал критики. И все из-за микроскопических трусиков, которые, по мнению ее подписчиков, выглядят слишком вызывающе. «Неужели нельзя найти приличные трусы, без демонстрации причинного места?», «Зачем вообще надевать трусы, если их все равно, что нет», «Неприличнее, чем у Волочковой», - пишут пользователи в комментариях.

Полина похвасталась обновленной фигурой. Фото: соцсети.

Впрочем, реакция злопыхателей совершенно не испортила настроения жене телеведущего. Полина отреагировала на критику с иронией, отметив, что она очень любит этот купальник. Супруга Диброва пошутила, что комментарии про «причинное место» ее только позабавили.

Супруга Диброва пошутила, что комментарии про «причинное место» ее только позабавили. Фото: соцсети.

Позже Диброва продемонстрировала еще несколько откровенных пляжных нарядов, также не оставляющих простора для воображения. Примерив черный купальник с высокими разрезами, Полина призналась, что в нем можно только гулять по пляжу и фотографироваться. А вот загорать в нем совершенно неудобно из-за слишком больших вырезов на груди и на бедрах.

Примерив черный купальник с высокими разрезами, Полина призналась, что в нем можно только гулять по пляжу и фотографироваться. А вот загорать в нем совершенно неудобно. Фото: соцсети.

Молодая жена 6з-летнего телеведущего рассказывала, что легла под нож хирурга, чтобы вернуть своей груди форму после родов и похудения. Модель резко сбросила вес, сейчас она весит меньше 60 килограммов. В итоге ее грудь просто «сдулась». Поэтому Диброва решила увеличить бюст до четвертого размера, вставив силиконовые импланты.

Диброва продемонстрировала еще несколько откровенных пляжных нарядов. Фото: соцсети.

«К сожалению, жир уходит со всех мест. Я вижу, что можно немного изменить ситуацию. И сделать свое женское «я» еще ярче», – писала она, отметив, что супруг поддержал ее инициативу.

По словам Полины, она мечтала об этом и ждала подходящего момента. И, конечно, прежде всего, она хотела порадовать своего супруга. Два года назад Дмитрий перенес инсульт, последствия которого сказываются до сих пор. Несомненно, прелести жены поднимают больному шоумену настроение и настраивают на бодрый лад.