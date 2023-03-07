Проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» победил в национальной премии «Серебряный лучник»

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Проект Роспотребнадзора «Здоровое питание», развиваемый в рамках нацпроекта «Демография», стал лауреатом национальной премии «Серебряный лучник» в номинации «Продвижение государственных и общественных программ».

Отметим, что национальная премия «Серебряный лучник» в области развития общественных связей – одна из самых престижных в России. Учреждена в 1997 году, с тех пор в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 7000 проектов. В состав жюри и экспертного совета входят ведущие специалисты отрасли. Они оценивают интересные PR-проекты в разных сферах – от госсектора до бизнеса, от науки до благотворительности – и выбирают лучших.

В 2023 году жюри оценивало участников в 13 номинациях, в шорт-лист премии вошли 39 проектов. Эксперты отметили уникальность и масштабность проекта «Здоровое питание», а также активную комплексную работу по популяризации здорового образа жизни и здорового питания в России, которую Роспотребнадзор ведет по различным направлениям с 2019 года.

Основная цель проекта – продвижение здорового питания как нормы: простой, полезной и доступной каждому системы повышения качества собственной жизни и жизни своих близких. За четыре года удалось добиться больших успехов: благодаря регулярной просветительской работе сознание россиян изменилось в позитивную сторону – 79% респондентов положительно относятся к здоровому питанию, из них 28% опрошенных заинтересовались здоровым питанием и стали делать выбор в его пользу за прошедший год. Это показало исследование независимого холдинга «Ромир», проведенное в конце 2022 года.

Награду получила Екатерина Головкова, заместитель руководителя Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, информационный куратор проекта «Здоровое питание».

«Благодарю профессиональное сообщество за высокую оценку проекта! – отметила она. - Мы ведем активную работу по продвижению здорового питания в России, в рамках национального проекта “Демография” и федерального проекта “Укрепление общественного здоровья”. Только в 2022 году было реализовано 55 инфокампаний, вышло более 8000 публикаций, проведено 20 прямых эфиров с экспертами. Также реализована масштабная интегрированная рекламная кампания о ключевых правилах здорового питания: в соцсетях, на федеральных телеканалах и радиостанциях – более 1700 млн контактов».

Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора организовывал такие публичные мероприятия как Марафон здоровья, кулинарные баттлы, конференции, конкурсы, мастер-классы, открытые уроки для школьников и многое другое. Постоянно идет работа с ведущими федеральными и региональными СМИ. Так, совместный проект с ВГТРК, программа «Формула еды», традиционно, является лидером просмотров. В 2022 году в эфир вышел 51 выпуск передачи из 25 регионов РФ. Охват аудитории составил более 75 млн.

Проект поддерживают партнеры: научные организации, крупнейшие в России производители и ритейлеры, детско-юношеские и государственные учреждения. Только в прошедшем году более более 50 тысяч детей со всей России прошли обучение в ВДЦ «Орленок» – в рамках совместной программы «Основы здорового питания», общий охват аудитории превысил 1 млн.

«Ведется активная работа с экспертным сообществом и лидерами общественного мнения. Амбассадорами проекта выступают политики, спортсмены, актеры, популярные теле- и радиоведущие, шеф-повара и общественные деятели. Развивается портал здоровое-питание.рф –в 2022 году было проведено его полное техническое обновление и системная перезагрузка, открыты новые разделы. Это уникальная интернет-экосистема проекта, где россияне имеют доступ к самой полной информации по вопросам здорового питания, проверенной научными экспертами. Сегодня совокупный охват аудитории проекта “Здоровое питание” составляет более 200 млн и продолжает постоянно увеличиваться», – резюмировала Екатерина Головкова.

Эксперты регулярно отмечают успехи проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание». Так, по итогам 2022 года проект был удостоен национальной премии Рунета в номинации «Здоровье и отдых». Это вторая подряд победа проекта «Здоровое питание» на самой престижной цифровой премии страны.