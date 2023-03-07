Зеленский зачищает несогласных: Оппозицию даже не допустят к выборам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

"Молодая, растущая и перспективная демократия" Зеленского, которую всячески восхваляет и защищает коллективный Запада, вскоре существенно укрепится. Депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко внесла в Верховную раду плод коллективного разума "Слуг" и "Голоса" – законопроект об "антикремлевской люстрации". Законопроект фактически (да и формально тоже) зачищает под нынешнюю украинскую власть все политической поле Незалежной.

Суть его, если свести к короткой формулировке, сводится к тому, что всем действующим и бывшим депутатам от так называемых "пророссийских партий", а также их рядовым членам и активным сторонникам будет запрещено баллотироваться на выборах в Незалежной на любом уровне – от сельских советов и до парламента.

- Мы зарегистрировали проект закона об антикремлевской люстрации. Поскольку сейчас высокие риски, что в следующих созывах Парламента и местных советах снова окажутся все те же кремлевские агенты, которые будут избраны под новой политической вывеской, например, от условной партии "За мир", — объяснила Янченко "необходимость" инициативы.

Депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

Собственно говоря, кандидатом "за мир" выступал в свое время и сам Зеленский, Почему его и избрали с таким разгромным для Порошенко, бывшим его соперником, счетом, но к нынешнему президенту этот закон, в случае его принятия, неприменим. Поскольку это было еще до начала Россией спецоперации (а законопроект фиксирует состояние на 24 февраля 2022-го), и потому еще, что он Зеленский, сам пан президент.

На Украине скоро предстоят выборы, как заявляет власть, и в условиях военного положения Киев хочет провести их путем электронного голосования, которое, в условиях тотального контроля за всем и всеми дает практически неограниченные возможности для манипуляций. Но этого, по всей видимости, Зеленскому и его команде явно недостаточно. Они намерены настолько заровнять политическое пространство и утрамбовать его, чтобы там даже потенциально не могло появиться ни одного ростка, имеющего отличное от власти мнения даже по вопросу, как надо выращивать помидоры в теплицах, а не то что в сфере политики.

Примечательно, что та самая Янченко уверена, что и действующих депутатов-оппозиционеров, например, от той же ОПЗЖ, надо уже сейчас досрочно лишить депутатских мандатов и посадить в тюрьму.

- По ним больше, чем достаточно оснований для возбуждения уголовных дел, - уверена Янченко, эта уроженка Житомира и достойная воспитанница структур Сороса. - Другой путь - лишение гражданства из-за многолетнего ведения ими подрывной деятельности. Теперь нужно сделать все, чтобы сделать невозможным их избрание в органы власти в будущем.

Как отмечают украинские эксперты, законопроект, в случае его принятия, коснется не только членов и активистов "ОПЗЖ", "Оппоблока", но и партий "Социалисты", "Наши", "Шария" и других, которые еще законодательно не запрещены. При этом, кто такие "пророссийские активисты", и какие партии являются "пророссийскими" (что в условиях нынешней Украины звучит, как минимум, анекдотично), власти будут определять сами, по ведомым им самим, но непрозрачным критеряиям. На кого Зеленский и Ермак с Подоляком пошлют, одним словом.

Можно долго и обоснованно поднимать Зеленского и его команду на смех, издеваться и злословить по их поводу, обличать расцветшую при них небывалым цветом коррупцию, но вот в совершенно четкой и логичной последовательности действий по укреплению власти нынешней команды на Украине отказать им нельзя.

Сначала они выбили всю медийную основу из-под ног умеренных и даже умозрительных оппозиционных сил, лишили лицензии телеканалы, потом вовсе забрали под себя и унифицировали всю медийку для исполнения поставленных ими задач. Теперь решили зачистить и политическое пространство, когда приход во власть возможен только через лояльность режиму и становится соревнованием, кто лучше сможет вылизать власть со всех сторон. Весь выбор электората в принципе сводится к определению между очень лояльным по отношению к Зеленскому кандидату и суперлояльному.

И в этом вопросе Зеленскому и его подельникам глубоко плевать и на Европу, и на США, и даже на соблюдение хоть каких-то внешних приличий. Президент (пока еще) Украины Вольдемар Зеленский последовательно и логично движется к той точке, в которой его провозгласят "фюрером" немец… украинского народа.

И та, и другая сторона процесса торжества украинства и украинизации этого заслужили.

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