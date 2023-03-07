ФСБ изъяла из незаконного оборота 118 стволов

59 граждан в 34 субъектах нашей страны припасли настоящий арсенал. На кадрах оперативного видео можно увидеть, как сотрудники ФСБ России и Росгвардии находили нелегальное оружие в сейфах, под кроватями, в банях, гаражах. В результате изъяли 118 боевых стволов.

«За время операции из незаконного оборота изъяты: 2 пулемета «Корд» и «РПД», 14 автоматов Калашникова, 3 пистолета-пулемета «Кедр» и «ППС», 28 винтовок, карабинов и ружей, 65 пистолетов и револьверов, среди которых есть антикварные «Наганы» и «Smith&Wesson», 2 подствольных гранатомета «ГП-25», а также 17 артиллерийских снарядов и мин, 21 граната «РГД-5», «РГД-33», «Ф-1», 15 взрывателей, детонаторов и запалов, более 12 кило пороха и тротила, свыше 13000 патронов различного калибра, 118 основных частей к огнестрельному оружию, а также 11 единиц холодного оружия», - перечислили в ФСБ России.

В нелегальный оборот оружие уже не попадет. Следователи не только прекратили деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, но и устанавливают лиц, которые уже воспользовались их услугами.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», - подчеркнули в ФСБ России.