Эдуард Костенко, руководитель направления по устойчивому развитию сети магазинов «Магнит»: «Утилизация – крайняя мера»

1 – 3 марта в Сколково прошел форум-выставка «Чистая страна» - крупнейшее в России мероприятие в поддержку национального проекта «Экология». О сокращении пищевых отходов и развитии фудшеринга в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» рассказал руководитель направления по устойчивому развитию сети магазинов «Магнит» Эдуард Костенко.

УТИЛИЗАЦИЮ СОКРАТИЛИ ВДВОЕ

- Эдуард, насколько остро стоит проблема пищевых потерь в нашей стране, и что делает «Магнит» для снижения объемов пищевых отходов?

- На самом деле это достаточно серьезная проблема. По последним исследованиям, за год в России образуется почти 17 миллионов тонн пищевых отходов. Это составляет примерно 25-26% от всего объема отходов, которые попадают на наши полигоны. Почему это важно? Речь идет не просто об увеличении размеров наших свалок. Пищевые органические отходы загрязняют то вторичное сырье, которое мы могли бы переработать и вернуть в экономику замкнутого цикла.

Плюс достаточно важным моментом является то, что 17 млн. тонн отходов – это почти 64 млн. тонн выбросов СО2, что также негативно влияет на климат и окружающую среду.

Мы в «Магните» достаточно серьезно и комплексно подходим к проблеме продовольственной безопасности и снижения продовольственных потерь. В 2019 году разработали и приняли стратегию устойчивого развития, в которую включили показатели по снижению продовольственных потерь.

Результатом принятия стратегии стали разработанные мероприятия, которые позволяют снижать потери продовольствия на всех этапах жизненного цикла, начиная от этапа закупок, логистики и складских запасов. То есть мы достаточно хорошую работу провели за последние три года и снизили объем продукции, которая могла бы оказаться на утилизации или на полигонах, практически на 46% (наверное, некорректно их называть пищевыми отходами, потому что они не образовались, это то, что мы предотвратили). Кроме того, мы занимаемся сейчас фудшерингом, который позволит решить проблему «последней мили» продукции.

Утилизация продукции является крайней мерой, которая применяется только если продукция утратила потребительские свойства.

Как альтернативу утилизации, мы сейчас прорабатываем возможность передачи продукции с истекшим сроком годности для изготовления удобрений, разведения личинок мух.

- Поговорим о фудшеринге, о котором вы уже упоминали. В чем уникальность этого проекта?

- Фудшеринг – это сервис, который позволяет перераспределить продукты питания с истекающим (но не истекшим еще!) сроком годности, то есть это абсолютно качественные продукты, которые в принципе могут продаваться в магазине еще несколько дней, между социально незащищенными слоями населения. «Магнит» передает продукты одиноким пенсионерам и многодетным семьям.

Ранее компании, которые занимались фудшерингом, особенно если брать промышленные производства (пищевой сектор, я имею в виду), они зачастую передавали монопродукты. Например, крупы, молочную или кондитерскую продукцию, из которых нельзя было составить полноценный рацион. Мы решили развить эту практику, и то, что передаем мы, позволяет не просто удовлетворить какие-то базовые потребности, но и создать полноценный, правильный рацион питания. Мы передаем огромное количество зелени, фруктов, овощей, а также бакалею и хлебобулочных изделий. Это позволит нашим благополучателям сделать полезный, полноценный рацион питания. Это важно, особенно для детей и пожилых людей.

70% БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ - ДЕТИ

- Каков механизм передачи продуктов?

- Мы работаем через благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь»». У них очень хорошо налаженная система отбора благополучателей, они проверяют документы, взаимодействуют с органами муниципальной власти. И мы уверены, что те пенсионеры или многодетные семьи, которым они передают продукты питания, действительно нуждаются в нашей помощи.

- О каких объемах идет речь?

- Мы запустили проект в августе 2022 года. Сейчас у нас работает на фудшеринг 30 дарксторов (магазины без покупателей, которые в первую очередь ориентированы на онлайн-заказы). За первые полгода передали уже порядка 20 тонн продукции - как раз недавно отмечали 6 месяцев со старта проекта.

Это очень хорошие результаты, потому что это уже порядка 15-20% от всего веса благотворительных отгрузок, которые делает «Магнит». Сейчас у нас 10400 благополучателей, 70% из них дети. И, что важно, по отзывам фонда, этот проект помогает привлекать волонтеров, которые задействованы у них не только на фудшеринге, но и на других благотворительных программах. С начала действия проекта было привлечено порядка 250 новых волонтеров. С учетом географии (пока речь идет о Москве, Московской области и Санкт-Петербурге) это достаточно неплохая цифра.

На данное время мы передаем 300 товарных позиций. Это хлеб, хлебобулочные изделия, бакалея, фрукты, овощи…

ТРЕБУЮТСЯ НАЛОГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

- Какие перспективы вы видите в фудшеринге для вашей торговой сети?

- До сих пор в проекте участвовало 30 дарксторов. Сейчас пилотный проект для них завершен, и все новые дарксторы, которые у нас будут открываться (не только в столичном регионе или Санкт-Петербурге - в любой точке страны), будет автоматически подключаться к программе. Кроме того, мы сейчас начали проработку возможности запуска «пилота» для магазинов более крупных форматов, для наших супермаркетов. Однако сейчас говорить об объемах и количестве магазинов говорить рано, поскольку мы эту работу только начали. Но мы надеемся, что у нас получится тиражировать фудшеринг на другие форматы сети.

- Что сдерживает развитие фудшеринга в России?

- Основная проблема фудшеринга в России в том, что коммерческие компании, когда передают продукты на благотворительность, социально значимым НКО, вынуждены платить входящий НДС. Фактически, когда мы передаем продукты нуждающимся, то платим примерно в 2,5-3 раза больше, чем если бы мы передали продукты на утилизацию. И пока вопрос с налогами не решится, инициативы по фудшерингу будут оставаться очень нишевыми, в рамках социальной ответственности крупных компаний. Для массового развития проекта необходимо изменить налоговое законодательство. Нам известно, что сейчас в Государственной Думе и в Минпромторге прорабатываются законопроекты, касающиеся фудшеринга.

Также для успешного развития практик фудшеринга в России необходимо развивать и поддерживать НКО, привлекать дополнительно волонтеров, которые позволят масштабировать эти проекты. Сейчас мы видим, что даже когда мы говорим, что готовы подключить сразу 3-5 магазинов к проекту, от этого момента до старта проходит достаточно длительное время, потому что нужно найти волонтеров, их обучить и систематизировать работу. Для этих целей сейчас недостаточно волонтеров.