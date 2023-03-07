"Сюрприз тронул сердца всех": спасатели МЧС России подарили тюльпаны женщинам в метро

Фото: пресс-служба МЧС РФ

Столичная «подземка» ещё никогда не была похожа на большой цветочный магазин. Причём - бесплатный!

Фото: пресс-служба МЧС РФ

Пока, правда, повезло только тем женщинам, которые ранним утром во вторник, 7 марта, оказались на станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.

Фото: пресс-служба МЧС РФ

«Показательный оркестр Главного управления МЧС России по Москве - специально для женщин - исполнил хорошо известные всем классические и современные произведения, а также музыкально- инструментальные пьесы, - говорится в оперативной сводке, которую на этот раз подготовила дежурная по пресс-службе МЧС - симпатичная девушка Оксана. - С букетами весенних тюльпанов прекрасных дам встречали сотрудники чрезвычайного ведомства… Неожиданный, и в тоже время приятный сюрприз, тронул сердца всех, кто стал участником этой предпраздничной акции».

Фото: пресс-служба МЧС РФ

А вот какой тёплый комментарий передал KP.RU директор Департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко:

- Сегодня мужественные, отважные, суровые мужчины, которые стоят на страже нашей безопасности, открывают свои чуткие сердца и дарят улыбки милым дамам. Поздравить женщин пришли пожарные, спасатели, кинологи. Надеемся, что в этот день нам удалось главное - подарить радость, яркие эмоции и отличное настроение представительницам прекрасной половины человечества. С наступающим праздником, милые женщины!