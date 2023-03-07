Противоядие от старения и стресса: как хобби продлевают жизнь

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Человечество стремительно стареет. Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2022 года составляет 72,6 лет. Это значит, что старость будет составлять все бОльшую часть нашего земного существования. Есть ли лекарство против морщин? Ученые таким средством называют хобби. Увлечения не только омолаживают и продлевают жизнь, но и делают ее более яркой и насыщенной.

- Когда начинается старость этот вопрос каждый для себя решает индивидуально. Кто-то и в 65 чувствует себя молодым. Возраст сам по себе не имеет большого значения. Гораздо важнее ощущение, что ты кому-то нужен, - говорит Николай Пряжников профессор кафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ. - Существует страшная статистика: если мы берем пожилой возраст, то самая высокая смертность приходится на первый год выхода на пенсию. Люди умирают от растерянности и жуткого стресса когда в один момент их образ жизни резко изменился.

Поэтому нельзя строить свою жизнь таким образом, что в какой-то момент тебя выставляют за дверь, а у тебя больше в жизни ничего нет. Чем раньше вы начнете выстраивать свою параллельную Вселенную - тем лучше.

1. Чтение - лучшее противоядие против стресса.

Первое с чего имеет смысл начать - возобновить привычку к чтению. Если вы, ее вдруг забросили, конечно. Сразу оговорюсь, что социальные сети или ленты новостей в Telegram совершенно не годятся. Чтением новостей вы только кормите свою тревогу, а художественный роман лучшее противоядие против стресса. К такому выводу пришли ученые Университета Сассекса, которые на группе добровольцев испробовали разные методы укрепления расшатанной нервной системы. Сначала с помощью специальных тестов и упражнений психологи приводили организм волонтеров в стрессовое состояние, а затем тестировали разные релакс-методики: прогулка в парке, прослушивание музыки, чашка чая, чтение и тд. Самым неэффективным занятием с точки зрения умиротворения и расслабления оказались компьютерные игры. Они снижали уровень стресса на 21 процент. А лучше всего работало чтение художественной литературы. Достаточно 6 минут, чтобы уровень нервного напряжения снизился на 68 процентов.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

Психологи объясняют этот эффект тем, что разум должен сконцентрироваться на осмыслении прочитанного, а поскольку решать две задачи одновременно наше сознание не в состоянии, то происходит расслабление мышечной и сердечно-сосудистой системы. Погрузиться в захватывающую книгу это лучший способ бежать от забот повседневного мира и обрести покой, следуя за авторским воображением, утверждает ведущий автор исследования нейропсихолог Дэвид Льюис.

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2. Владельцы собак и кошек живут дольше

“Осторожно, злая собака!” - не знаю, как эта надпись работает в отношении злоумышленников, но она эффективно отпугивает такого персонажа, как старуха с косой. Если одинокий человек заведет пса, то риск умереть от проблем с сердцем снижается на 36 процентов, утверждают авторы крупного шведского исследования. В нем приняло участие 3,4 миллиона шведов, данные которых хранятся в Национальном реестре здравоохранения. Выявить среди них собачников оказалось легко, поскольку на родине Карлсона каждый хозяин обязан зарегистрировать своего барбоса. Оказалось, что самое здоровое сердце у владельцев охотничьих собак - терьеров, ретриверов и гончих.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

Владельцы собак вынуждены вести более активный образ жизни и дважды в день выгуливать своего любимца несмотря на дождь, снег или зной. А регулярная физическая нагрузка всегда полезна. Но это еще не все.

- “Целительный эффект» связан с социальной поддержкой, которую оказывают нам четвероногие друзья, - говорит шведский профессор Тови Фалл. - Животные-компаньоны смягчают воздействие таких стрессовых факторов, как социальная изоляция, депрессия, одиночество.

Именно поэтому владельцы кошек тоже живут дольше граждан, у которых нет домашних питомцев. Хотя выгуливать мурзиков совершенно необязательно.

3. Преклонный возраст - самое время учить иностранные языки

Что за чушь, скажете вы? Ведь всем известно, что лучше всего иностранные языки прилипают к нам в детстве. Но, в отличие от нежного возраста, здесь тот случай, когда движение - все, а конечная цель - ничто. То есть, если вы вдруг к 65 годам заговорите по-английски, все будут в восторге. Но главное - это вырастить в мозге новые нейронные связи. А они возникают только в том случае, если вы занимаетесь какой-то новой непривычной деятельностью. Это не пустые слова, новый язык дает вам реальную защиту от болезни Альцгеймера. Исследования показали, что билингвы ощущают первые симптомы угасания интеллекта на 5 лет позже, тех кто знает только один язык.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

С возрастом мозг теряет пластичность, то есть способность выстраивать новые нейронные связи. Изучение нового языка мобилизует резервы организма и вынуждает нейроны строить новые контакты. Люди, говорящие на одном языке, обычно используют для обмена информацией уязвимые цепочки лобных долей мозга - они в первую очередь страдают от возрастных изменений. В то время, как граждане, говорящие на двух языках, больше задействуют задние и подкорковые области мозга.

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Самое интересное, что возраст начала занятий значения не имеет. Именно первые этапы обучения обладают наиболее ярко выраженным терапевтическим эффектом. В этот момент рост новых нейронных контактов достигает максимума. В интернете достаточно бесплатных ресурсов, где вы можете заниматься изучением языков онлайн. Вот некоторые из них:

https://www.duolingo.com/

https://lingvist.com/ru/

https://www.memrise.com/ru/

https://ru.rosettastone.com/

4. Онлайн сервисы для тренировки мозга

Бодрость ума можно по-старинке поддерживать кроссвордами, головоломками, заучиванием стихотворений. Но было бы странно, если бы люди не использовали возможности компьютера для развития своего мозга. Мода на интеллектуальные тренажеры охватила многие страны мира. Сервисы предлагают систему специально подобранных упражнений, которые развивают концентрацию внимания, память, логику и другие важные функции.

Ниже несколько русскоязычных сервисов для брейн-фитнеса. Часть упражнений доступны бесплатно, часть - за деньги.

https://brainapps.ru/

https://wikium.ru/

http://ru.brainexer.com/

https://www.neuronation.com/

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

- Мы не можем дать гарантию того, что человек становится умнее, - говорит нейропсихолог Николай Французов, научный руководитель онлайн-сервиса «Викиум». - Но с помощью когнитивных тренажеров развиваются навыки, которые совершенно точно пригодятся людям в реальной жизни. Например, упражнения на концентрацию внимания помогут вовремя заметить переключение сигнала светофора и избежать ДТП. Если увеличился объем памяти - человек запоминает больший объем информации, лучше владеет темой и быстрее справляется с рабочими задачами и бытовыми проблемами.

5. Отключите навигатор

Жить в компьютерную эпоху без цифровых сервисов немыслимо. Но один из них совершенно спокойно можно отключить - речь идет GPS-навигаторах. Дело в том, что способность ориентироваться в пространстве это один из важнейших навыков выживания, которые наши предки охотники-собиратели тренировали десятки тысяч лет. Сегодня навигаторы лишили нас возможности прокачивать ту часть мозга, которая отвечает за обработку пространственной информации. Ориентироваться по карте, конечно, не так удобно, но заставляет шевелить извилинами. Причем, так интенсивно, что ученые утверждают: спортивное ориентирование один из самых эффективных способов борьбы с угасанием интеллекта.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

Во-первых, любая прогулка, особенно в быстром темпе, сама по себе восполняет недостаток физической активности (вдруг у вас нет собаки?). Во-вторых, когда вы ищете дорогу в незнакомом месте, то развиваете архитектуру своих нейронных связей. А способность ориентироваться тренирует не только пространственное воображение, но и память целиком. При этом, вовсе не обязательно участвовать в соревнованиях по спортивному ориентированию: вы можете изучать, например, городские кварталы, в которых еще не бывали. Прокладывать новый маршрут в парке или освоить новую велосипедную дорожку. Наконец, можно дикарем отправиться на осмотр достопримечательностей в соседний город.