Интервальное голодание не помогает похудеть: Ученые опровергли пользу популярной диеты

Доктор Павлова объяснила, почему экстремальные диеты не помогают снизить вес Фото: Shutterstock

Интервальное голодание не способствует устойчивому снижению веса в долгосрочной перспективе, выяснили ученые.

В исследовании приняли участие 547 мужчин и женщин (большинство были женщины, 77,9%), средний возраст – 51 год, а индекс массы тела соответствовал 30,8 кг/м2, что означает начало ожирения. Отследить количество калорий, кратность приемов пищи и интервалы между ними помогало мобильное приложение, в которое можно было самостоятельно заносить все данные.

Оказалось, что временной промежуток между:

- первым и последним приемом пищи;

- пробуждением и первым приемом пищи;

- последним приемом пищи и сном;

- общая продолжительность сна

не влияли существенно на изменение веса в период наблюдения больше шести лет.

Зато ежедневное высококалорийное питание, когда каждая порция содержит больше 1000 ккал и регулярный прием порций средней калорийности (500-1000 ккал) подтверждало устойчивую тенденцию к увеличению массы тела.

Лучше всего для снижения веса себя зарекомендовало ограничение по калориям на порцию, когда каждый прием пищи имел калорийность ниже 500 ккал. Причем, в случае, когда основная энергетическая подпитка шла в течение первой половины дня, а дальше – питание становилось менее калорийным, похудение шло еще заметнее.

А вот длительные перерывы между приемами пищи как стратегия похудения в долгосрочной перспективе себя не оправдали.

- Наши результаты не подтверждают использование ограниченного по времени приема пищи в качестве стратегии для долгосрочной потери веса, - заключили исследователи.

ПОЧЕМУ ГОЛОДАНИЕ ДАЕТ НАБОР ВЕСА?

По словам главного диетолога Департамента здравоохранения Москвы, Антонины Стародубовой, которые приводит официальный Telegram-канал департамента, похудеть на интервальной диете можно, правда, вес может быстро вернуться и с дополнительными килограммами или сантиметрами на талии и бедрах.

Дело в том, что при голодании замедляется обмен веществ и организм переключается на «энергосберегающий» режим. Дальше, как только тело «дождалось» того момента, что еда поступает, оно решает запастись калориями впрок, на случай, если питание вновь будет ограниченно.

- Другими словами – мы весь день запасаемся энергией, поступающей с пищей. Если вернуться к ранее несбалансированному питанию, организм по привычке будет накапливать все калории, - считает диетолог.

- Чтобы хорошо себя чувствовать, хорошо выглядеть - достаточно не нарушать законы физиологии, заложенные в человеческом организме. И абсолютно все экстремальные диеты их попирают, - пишет у себя на канале врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ КРАСИВОГО ТЕЛА:

- Завтракать утром.

Потому что сразу после сна у человека – самый высокий уровень гормона кортизола, который способен разрушать мышечную массы. Жизненно необходимо направить в организм белок из пищи, пока кортизол «не занялся» нашими мышцами.

- Есть минимум три раза в день.

Только так можно обеспечить нужный уровень белка в организме. Причем, в каждый прием пищи важно есть белок, так как за раз может усвоиться не больше 30 г. А организму его надо намного больше - минимум 1 гр на кг веса, а лучше до 1,5 гр.

- Следить за калорийностью продуктов в рационе:

- Для мужчин суточная норма около 2 150-3 800 ккал, для женщин – 1 700-3 000 ккал (отмечает диетолог Антонина Стародубова). И это в случае, когда вы ведете активный образ жизни, поддерживаете регулярную физическую активность.