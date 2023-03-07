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ЗДОРОВЬЕ7 марта 2023 9:49

Интервальное голодание не помогает похудеть: Ученые опровергли пользу популярной диеты

Доктор Павлова объяснила, почему экстремальные диеты не помогают снизить вес
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Доктор Павлова объяснила, почему экстремальные диеты не помогают снизить вес

Доктор Павлова объяснила, почему экстремальные диеты не помогают снизить вес

Фото: Shutterstock

Интервальное голодание не способствует устойчивому снижению веса в долгосрочной перспективе, выяснили ученые.

В исследовании приняли участие 547 мужчин и женщин (большинство были женщины, 77,9%), средний возраст – 51 год, а индекс массы тела соответствовал 30,8 кг/м2, что означает начало ожирения. Отследить количество калорий, кратность приемов пищи и интервалы между ними помогало мобильное приложение, в которое можно было самостоятельно заносить все данные.

Оказалось, что временной промежуток между:

- первым и последним приемом пищи;

- пробуждением и первым приемом пищи;

- последним приемом пищи и сном;

- общая продолжительность сна

не влияли существенно на изменение веса в период наблюдения больше шести лет.

Зато ежедневное высококалорийное питание, когда каждая порция содержит больше 1000 ккал и регулярный прием порций средней калорийности (500-1000 ккал) подтверждало устойчивую тенденцию к увеличению массы тела.

Лучше всего для снижения веса себя зарекомендовало ограничение по калориям на порцию, когда каждый прием пищи имел калорийность ниже 500 ккал. Причем, в случае, когда основная энергетическая подпитка шла в течение первой половины дня, а дальше – питание становилось менее калорийным, похудение шло еще заметнее.

А вот длительные перерывы между приемами пищи как стратегия похудения в долгосрочной перспективе себя не оправдали.

- Наши результаты не подтверждают использование ограниченного по времени приема пищи в качестве стратегии для долгосрочной потери веса, - заключили исследователи.

ПОЧЕМУ ГОЛОДАНИЕ ДАЕТ НАБОР ВЕСА?

По словам главного диетолога Департамента здравоохранения Москвы, Антонины Стародубовой, которые приводит официальный Telegram-канал департамента, похудеть на интервальной диете можно, правда, вес может быстро вернуться и с дополнительными килограммами или сантиметрами на талии и бедрах.

Дело в том, что при голодании замедляется обмен веществ и организм переключается на «энергосберегающий» режим. Дальше, как только тело «дождалось» того момента, что еда поступает, оно решает запастись калориями впрок, на случай, если питание вновь будет ограниченно.

- Другими словами – мы весь день запасаемся энергией, поступающей с пищей. Если вернуться к ранее несбалансированному питанию, организм по привычке будет накапливать все калории, - считает диетолог.

- Чтобы хорошо себя чувствовать, хорошо выглядеть - достаточно не нарушать законы физиологии, заложенные в человеческом организме. И абсолютно все экстремальные диеты их попирают, - пишет у себя на канале врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ КРАСИВОГО ТЕЛА:

- Завтракать утром.

Потому что сразу после сна у человека – самый высокий уровень гормона кортизола, который способен разрушать мышечную массы. Жизненно необходимо направить в организм белок из пищи, пока кортизол «не занялся» нашими мышцами.

- Есть минимум три раза в день.

Только так можно обеспечить нужный уровень белка в организме. Причем, в каждый прием пищи важно есть белок, так как за раз может усвоиться не больше 30 г. А организму его надо намного больше - минимум 1 гр на кг веса, а лучше до 1,5 гр.

- Следить за калорийностью продуктов в рационе:

- Для мужчин суточная норма около 2 150-3 800 ккал, для женщин – 1 700-3 000 ккал (отмечает диетолог Антонина Стародубова). И это в случае, когда вы ведете активный образ жизни, поддерживаете регулярную физическую активность.

Красота и здоровье