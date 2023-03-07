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Политика7 марта 2023 9:32

Утверждены правила выдачи удостоверений ветерана боевых действий добровольцам

Их будут выдавать в военкоматах на основании заявления и документов удостоверяющих участие в специальной военной операции
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
В правительстве утверждены правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщает Минобороны России.

В правительстве утверждены правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В правительстве утверждены правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщает Минобороны России.

«Граждане, вступившие в добровольческие формирования, созданные для выполнения задач СВО, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Оно будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы», - говорится в заявлении.

Отметим, что ветеран боевых действий получает ежемесячную выплату порядка 3,5 тысяч рублей, льготы по 50 % оплате услуг ЖКХ и другие.

В Минобороны отмечают, что для получения удостоверения необходимо подать заявление в военный комиссариат по месту жительства или регистрации.

Можно взять с собой наградные документы, выписки по материальному и вещевому обеспечению за время службы. Это упростит работу сотрудников военного комиссариата.

«В случае если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно», - отмечается в заявлении.

Армия и безопасностьОСОБЫЙ СЛУЧАЙ