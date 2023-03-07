На каком этаже жить хорошо: эксперты высказались по поводу оптимальной высоты для жизни в городе

Эксперты назвали с третьего по седьмой этажи многоэтажных зданий лучшими для здоровой жизни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лучшими для жизни названы этажи в середине многоэтажного здания, с третьего по седьмой, к такому выводу пришли эксперты по здоровью, опрошенные телеканалом «Доктор». Мнение о том, что, чем выше – тем лучше, мол, на высокие этажи и уличный шум не долетает, и воздух там чище, признали ошибочным. Уже на 8-м этаже концентрация промышленного смога в воздухе начинает возрастать, а к 20-му прибавляется еще и эффект сухости, когда содержание влаги в воздухе снижается.

Не советуют эксперты по здоровью и слишком низкие этажи, по крайней мере, в условиях большого города. Люди, которые живут на уровне до третьего этажа чаще страдают от заболеваний легких. Причина – в близости подвалов, где часто поселяются неприятные «соседи» – грибок и плесень.

Но не все так однозначно. С научной точки зрения существует достаточно много факторов, которые влияют на безопасность и качество жизни в зависимости от высоты этажа, отмечают эксперты научного издания «Кот Шредингера». Экологи, к примеру, уверены, что для человека оптимально не забираться выше пятого – шестого этажа. Пожарные не советуют обустраиваться выше 25-го. Психологи отмечают, что фактором риска жизни на высоте птичьего полета может стать и развитие агорафобии – боязни открытых пространств.

С инженерной точки зрения есть еще один нюанс: чем выше этажность, тем тоньше стены. Поэтому и слышимость на верхних этажах посильнее, чем на нижних, а значит – меньше чувство защищенности и приватности в собственной квартире. К тому же верхушки высоток могут вибрировать, что тоже полезным для нервов не назовешь.

В 2007 году социальный психолог Роберт Гиффорд выяснил, что среднестатистический житель многоэтажки имеет меньше друзей и реже общается с соседями, чем тот, кто живет в невысоком доме. Жители частных домов оказались самыми довольными своей жизнью, по сравнению с теми, кто живет в высотках и в небоскребах. Кроме того, детей с верхних этажей родители реже выпускают поиграть на улицу, так как за ними сложнее уследить в окно.