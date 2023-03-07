Мобилизация на Украине не закончится, сколько бы "добровольцев" ни отловили военкоматы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские Телеграм-каналы сообщают, что по их инсайдерской информации, Генштаб ВСУ поставил перед украинскими военкоматами задачу набрать еще, как минимум, 150 тысяч "добровольцев", вдобавок к тем, кого уже удалось отловить. Какие бы там ни были –переинсайды, но это слишком оптимистичный взгляд на происходящее для украинской стороны.

Напомним, по более ранним сливам информации, было известно, что военкоматы по всей Украине должны были мобилизовать к концу зимы - началу весны, как говорили сначала, 150 тысяч человек. Потом цифру увеличили до 200 тысяч. И все это, чтобы в первую очередь компенсировать потери ВСУ, а не только направить на обучение и овладение новой техникой в какую-либо из западных стран. На обучение направляют, как правило, уже опытных солдат, а вот "молодое мясо" гонят на передовую, чтобы оно там зубами удерживало линию боевых действий и погибало, выигрывая время для Зеленского и его команды.

При этом, какого-то окончания процесса мобилизации на Украине не видно. В чем фактически признался министр обороны Незалежной Алексей Резников, который на досуге любит помахать неоновым мечом в стриптиз-клубах Киева (ей-ей, а весело они там живут, украинские вожди!).

- Мобилизационный план, объявленный с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, еще даже не завершен. У Генштаба есть потребность, - заявил Резников в интервью ресурсу ЛІГА.net. - Он четко знает необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов. Генштаб определяет задачи военкоматам: план и категории специалистов. Минобороны только осуществляет контроль и мечтает превратить бумажную смесь в цифровизированный продукт. У нас есть этот продукт, он разработан. Мы просто не успели до конца ввести.

Напомним, что мобилизация на Украине была объявлена 15 февраля прошлого года, и с тех пор неоднократно продлевалась. Последний раз Верховная рада Украины продлила ее на 90 дней, собравшись 19 февраля - до 20 мая нынешнего года. Мобилизации подлежат лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, хотя уже отмечены случаи вручения повесток и появления на передовой подростков и 17, и 16 лет.

Резников там еще много чего наговорил в этой беседе, и многое из того, что стало темами беседы, еще ждет своего разбора, но сейчас можно остановиться хотя бы на этом откровении. Запомните его – мобилизация не завершена и будет продолжаться до тех пор, пока у Генштаба не закончится "эта потребность". То есть пока она есть, отлов и мобилизация военнообязанных по всей Незалежной будут продолжены.

А если учесть, что перед Генштабом ВСУ Украины совершенно официально поставлена задача вести противостояние с Россией до победного (что само по себе для Украины является невыполнимой задачей в силу целого ряда факторов), следует понимать, что мобилизация продлится и после 20-го мая, и еще после, и после-после. Пока украинцы, которых еще можно будут гнать на передовую просто не закончатся. Физически.

Так что насчет дополнительных 150 тысяч мобилизованных "добровольцев" – это всего-навсего мечты и пожелания из категории надежды. Которая умирает последней. В данном случае, наверное, после того самого последнего украинца.

Тикайте, хлопцы, тикайте, кто может тикать и хочет жить.