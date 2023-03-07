Максим Галкин* не сможет продать замок в деревне Грязь. И вот почему

Галкин - иноагент: из-за этой черной метки с ним вряд ли кто-то будет связываться Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Новости о продаже замка в деревне Грязь появляются регулярно: так, на днях о готовящейся сделке на 1 млрд рублей сообщил продюсер Сергей Дворцов. Мол, Примадонна хотела избавиться от особняка еще несколько месяцев назад, но тогда не сошлись в цене: покупатель просил скидку, артистка отказала. А сейчас уже другой потенциальный владелец готов выкупить звездные владения на условиях Аллы Борисовны.

Однако у экспертов такие разговоры вызывают лишь скептическую улыбку: продать замок в Грязи в текущих условиях практически невозможно.

- Во-первых, как известно, эта недвижимость принадлежит не Пугачевой, а Максиму Галкину*, - отмечает звездный адвокат Андрей Алешкин. - Во-вторых, вывести такие суммы за границу крайне проблематично: из-за текущих ограничений этот финансовый актив рискует остаться в России. Ну а самое главное, что Галкин - иноагент: из-за этой черной метки с ним вряд ли кто-то будет связываться. Ведь по новому закону, любой человек, который вступает в финансовые отношения с иноагентом - будь то покупатель или арендатор, который переведет Галкину деньги, или риэлтор, которому шоумен оплатит услуги, может быть признан аффилированным лицом. А это мина замедленного действия, которая рискует обернуться большими проблемами для граждан РФ.

Андрей Алешкин.

Поэтому, по словам адвоката, инсинуации на тему продажи замка надо прекратить.

- Скорее всего, эта недвижимость останется детям - при нынешней ситуации это самый лучший вариант, - добавляет Андрей Алешкин.

Напомним, под замок в деревне Грязь Максим Галкин еще в "нулевых", до свадьбы с Аллой Борисовной скупил 16 земельных участков общей площадью 212 "соток". Имение четы на самом деле представляет собой три отдельных постройки: основной дом - тот самый шестиэтажный дворец площадью 1867 кв.м.; спа-комплекс на 571 кв.м. и хозблок на 29 кв.м. Всем этим богатством, по данным kp.ru, единолично владеет Максим Галкин: Алла Борисовне по документам ничего не принадлежит.

*Признан иноагентом в РФ.

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