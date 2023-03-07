Вместе в большой мир. Как волонтеры помогают детям-сиротам

Участники наставнического проекта фонда "Дети наши". Наставница Алеся и ее подопечная Антонина

Воспитанникам детских домов выпала совсем другая форма взросления, нежели их семейным сверстникам. Функции системы детских учреждений: кормить, одевать, давать крышу над головой – обеспечивать физические потребности. Для гармоничного всестороннего развития личности этого недостаточно.

Все то, что получает ребенок в семье и в обществе по мере взросления, оказывается недоступно для воспитанника детского дома, оказавшегося в изоляции от социума, в искусственной среде, мало чем напоминающей реальную жизнь.

«Я стараюсь показать ему жизнь вне стен детского дома, где каждый день одно и то же, – рассказывает Давид, волонтер-наставник фонда «Дети наши». - Мне кажется, не может быть развития там, где ничего не меняется, нет настоящей жизни».

Выпускникам детских домов не хватает даже банальных бытовых навыков для начала самостоятельной жизни, не говоря уже о чем-то более сложном, например: социальные и коммуникативные навыки, таймменеджмент, финансовая и юридическая грамотность и т.д.

Именно поэтому фонд «Дети наши» с 2015 года развивает программу наставничества. Волонтеры-наставники помогают ребятам стать более подготовленными к взрослой самостоятельной жизни, приобрести недостающие навыки и компетенции, реализовать свой потенциал.

Участники наставнического проекта фонда "Дети наши". Наставница Елена и ее подопечный Валера

Наставник – это проводник подростка из детского дома во взрослый мир.

Знакомство пары происходит минимум за полгода до выпуска из учреждения, чтобы между наставником и подопечным успел сформироваться устойчивый контакт, доверие и дружба.

«Для меня важно наше взаимное доверие, – рассказывает Татьяна, волонтер-наставник фонда «Дети наши». - У ребят в детских домах мало доверия к миру, к людям, к взрослым. И это вполне заслуженно, ведь рядом с ними нет родителей, тех, кто должен быть рядом и заботиться».

Если у подростка есть наставник, после выхода из детского дома он оказывается один, у него появляется надежная поддержка и опора.

«Средний возраст выпускника детского дома – 16 лет, – рассказывает Юлия Паринская, руководитель направления наставничества фонда «Дети наши». - В этот момент он вдруг должен повзрослеть, научиться всему тому, чему семейные дети учились годами. Со всеми своими проблемами и вопросами он остается один. Наставник же помогает избежать этого оглушающего одиночества и беспомощности перед началом новой жизни».

Воспитанники детских домов – точно такие же, как их семейные сверстники. Просто они имеют меньше ресурсов, чтобы адаптироваться в обществе. И в отличие от семейных детей, у них за спиной нет родных и близких, всегда готовых поддержать в трудную минуту.

Именно такими людьми становятся для ребят из детских домов волонтеры-наставники.