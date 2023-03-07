Минобороны России сбило два самолета ВСУ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил данные о потерях ВСУ по всей линии соприкосновения за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 125, на Донецком свыше 75, на Южно-Донецком и Запорожском на свыше 60, на Херсонском до 35 наемников киевского режима.

Напомним, на селекторном совещании с руководящим составом армии министр обороны Сергей Шойгу заявил, что последнее время наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Только в феврале они увеличились «более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 000 военнослужащих».

Похоже, что высоким потерям ВСУ способствует именно западная техника, которая быстрее доставляет украинских националистов на передний край, где их и обнаруживает.

Генерал-лейтенант отметил, что в этих кровопролитных боях наши воины уничтожили за сутки польскую самоходку «Krab», американскую М109 «Paladin», артиллерийскую систему М777 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 (США), склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в Авдеевке, а также десятки танков, бронемашин, гаубиц и автомобилей ВСУ.

Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Минобороны России за сутки нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах.

Наши асы сбили над Дружковкой самолет Су-24 воздушных сил Украины, а подразделения противовоздушной обороны над Крынки самолет Су-25 ВВС ВСУ, 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и уничтожены 11 беспилотников врага.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

398 - самолетов.

217 - вертолетов.

3356 - беспилотных летательных аппаратов.

410 - зенитных ракетных комплексов.

8205 - танков и других боевых бронированных машин.

1055 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4294 - орудия полевой артиллерии и минометов.

8780 - единиц специальной военной автомобильной техники.