Антон Сайганов: «Коммуникации при строительстве загородного жилья должны быть экологичными»

Сегодня все больше людей стремятся покинуть квартиры и переселиться в свой дом. По данным аналитиков Домклик и ДОМ.РФ, изучивших отечественный рынок индивидуального жилищного строительства, спрос на загородные дома в 2022 году достиг исторического максимума. Ввод жилья в сегменте ИЖС составил 57 млн кв. м. Однако в связи с этим остро встала проблема строительства коммуникаций. Ее эффективным решением стала уникальная система автономной канализации, почти стопроцентно утилизирующая отходы. Как она работает и за счет чего удалось добиться абсолютных показателей - узнали у автора разработки Антона Сайганова, эксперта в области строительных коммуникаций, одного из лучших предпринимателей 2021 года по версии крупнейшей в мире британской компании в области консалтинга “Ernst Young”.

- Антон, в 2015 году вы открыли и возглавили компанию “Септик-78”, производящую и устанавливающую уникальное оборудование для канализационных коммуникаций при возведении индивидуального жилья. Сейчас это крупное предприятие со штатом более 50-ти человек, которое лидирует на рынке благодаря Вашему управлению. Как вы этого добились и нашли свою нишу?

- Я начинал свою карьеру в строительной отрасли. Был и подсобным рабочим, потом мастером, и постепенно дорос до заместителя генерального директора. Так что эту отрасль я знаю изнутри, разбираюсь во всех тонкостях строительной сферы. Эти знания пригодились мне, когда на 3-м курсе Архитектурно-строительного университета я решил открыть свой бизнес. Для этого мне пришлось прервать учебу, чтобы понять и изучить новые строительные технологии, разобраться в том, как вообще вести дело в этой отрасли.

Как раз в этот момент я нашел свою нишу, сконцентрировавшись на технологии очистки хозяйственно-бытовой канализации и строительстве очистных сооружений для загородных домов. Я увидел в этом большие перспективы, так как уже появилась тенденция переезжать подальше от городской суеты в загородное жилье. Но там до сих пор нет такой развитой системы коммуникаций, как в миллионниках. Нужно было справляться с бытовыми сточными водами. И это было огромной проблемой. Были, конечно, классические системы фильтрации через почву, но для них необходимо устанавливать дополнительное оборудование. Я нашел оптимальное решение этой задачи. Моя компания начала продавать и устанавливать септик: автономную систему очистки канализации.

- До появления септиков при строительстве индивидуального жилья коммуникации подключали к центральной системе либо оборудовали выгребную яму, что было неэкологично и невыгодно. Когда в России перешли на автономные канализационные системы, ваша компания “Септик-78” одной из первых внедрила это инновационное решение. Дело сразу “пошло в гору” или приходилось объяснять клиентам преимущества автономной системы очистки?

- Это являлось на тот момент ноу-хау в загородном домостроении. Автономная система канализации работала по принципу биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации. Ее преимущества были очевидны. Во-первых, не нужно раз в три месяца вызывать ассенизаторскую машину, оборудование практически полностью очищает отходы, тем самым не загрязняет окружающую среду. Во-вторых, оно занимает очень мало места - всего 1 кв.м. В-третьих, имеет весьма демократичную цену. Это обеспечивает высокий уровень комфорта для владельцев загородных домов. Сначала мы продавали около 100 единиц оборудования в год, затем эта цифра начала расти в геометрической прогрессии.

- Вы не ограничились продажей готового оборудования. Технологи компании под вашим руководством разработали решение, не имеющее аналогов в мире - “ЭКОСЛАЙМ”. Оригинальность оборудования в том, что оно обеспечивает почти стопроцентную очистку сточных вод. Расскажите об этой инновации, как она работает?

- В процессе работы мы с командой понимали, что те системы, оборудование, которое представлено на рынке, несовершенно. И тогда вместе с технологами мы приступили к разработке своего решения. “ЭКОСЛАЙМ” - это уникальная автономная система канализационной очистки, которая не имеет аналогов в мировом масштабе. Над проектом работала серьезная команда ученых. Преимущества системы в том, что она очищает канализацию с помощью бактерий до 98 %. Таким образом, очищенная вода не загрязняет грунтовые воды и пригодна для дальнейшего технического использования. Кроме того, “ЭКОСЛАЙМ” изготовлен из полипропилена. Это долговечный материал, позволяющий продлить срок эксплуатации до 50-ти лет.

- В итоге ваша компания “Септик-78” за вклад в сохранение экологии в рамках национального проекта, получила главную награду конкурса “Лидер строительного качества-2022” от Комитета по строительству Санкт-Петербурга. Среди участников были крупнейшие строительные компании России: «Росстройинвест» ООО, «ПСБ «ЖилСтрой», группа «Эталон» и др. Какие именно достижения вашей компании отметило жюри?

- Жюри отметило именно тот экологический след, который оставляет применение моей разработки. Загрязнение почвы сточными водами - всегда было одной из главных проблем в загородном строительстве. Инновационная разработка компании, которую я возглавляю, полностью ее решает. Попадая в биорезервуар, вода практически полностью очищается. Т.е. на выходе - это чистая прозрачная жидкость без цвета и запаха, которую можно повторно использовать, например, для полива грядок. Это совершенно безопасно для почвы.

- В 2019 году за самый высокий прирост выручки Ваша компания “Все инженеры” стала лауреатом конкурса “Хрустальное яблоко”, проводимого международной компанией “АТМ”. И уже к 202l году Ваше предприятие вышло на показатели продаж до 3000 единиц оборудования в год. Насколько нам известно, достигнуть этого удалось благодаря разработанной вами авторской системе продаж. В чем ее особенность?

- К собственной системе продаж я шел довольно долго. Сначала применял стандартную схему оплаты труда: менеджеры получали высокий фиксированный оклад. Но довольно быстро я понял, что это очень расслабляет сотрудников. Тогда я начал разрабатывать свою систему мотивации персонала. В основе методики лежит эффект Рингельмана, названный так в честь открывшего его французского ученого. В ходе эксперимента по перетягиванию каната он установил, что командные усилия гораздо менее эффективны, нежели индивидуальные. Поэтому очень важна личная вовлеченность. Сейчас каждый мой сотрудник работает сам на себя, является капитаном на своем корабле. Т.е. самостоятельно планирует свое время, сколько ресурсов потратит на выполнение задачи и какую награду за это получит.

Центральная идея - эффективная система мотивации сотрудников. Мои подчиненные не получают оклад, а получают только проценты от продаж. Чем выше результат, соответственно больше человек получит вознаграждение. Например, бонус от продаж маржинальностью 550 000,00 - 649 000,00 рублей - составит 15%, а от 800 000,00 рублей - уже 20%. Таким образом, заинтересованность со стороны каждого члена команды максимальная. В коллективе здоровая конкуренция и соревновательный дух.

- И в итоге вы стали лауреатом конкурса молодых миллионеров северной столицы по версии издания “Деловой Петербург”, а также лауреатом международного конкурса, проводимого крупнейшей британской компанией в области консалтинга “Ernst&Young”. Как вам удалось достигнуть таких успехов?

- Одна из самых сильных сторон моего бизнеса - командообразование, которое позволяет нам достигать высоких результатов в продажах. Мы постоянно находимся в поиске лучших менеджеров по продажам. У нас вполне успешно работает система обучения персонала. Мы также внедрили автоматизацию всех процессов: CRM систему, систему стратегического и финансового планирования. В первый год внедрения системы эффективность отдела продаж выросла на 50%, а еще через год на 100. Таким образом, это позволило мне сэкономить десятки тысяч долларов на расходы по привлечению специалистов, и за несколько лет объем продаж вырос в 30 раз.

- И сейчас к вам за консультациями в построении маркетинговой стратегии и системы продаж обращаются крупнейшие строительные компании, в частности, гиганты рынка “Инженер” и “Корпорация АК”. Как Ваши советы отразились на деятельности этих предприятий?

- Строительная компания “Инженер” - лидер отрасли в городе Курск. Предприятие занимается возведением жилья уже почти 30 лет. Однако отрасль за последние десятилетия стала высококонкурентной. Руководители компании поняли, что новое время требует новых управленческих решений. В частности, они решили изменить систему продаж и обратились ко мне за консалтинговыми услугами. Свой успешный опыт выстраивания маркетинговой стратегии, я внедрил в работу крупнейшего застройщика Курской области.

Эффект был потрясающий: продажи компании выросли, бренд стал более узнаваемым. Подобные услуги я оказывал и строительной “Корпорации АК”. Еще ряд клиентов, внедривших мою систему, достигали просто невероятных экономических эффектов, у некоторых объемы продаж выросли на 500% за год.

- Вы состоите в бизнес-сообществах “Клуб 500” и “Деловой Петербург”, в которые входят самые успешные предприниматели мира. К примеру, Дмитрий Алексеев - директор крупнейшей в России компании по продаже бытовой и цифровой техники «DNS Групп», Павел Андреев - частник «Рейтинга миллиардеров ДП», совладелец и руководитель строительной компании «Л1» и др. Для чего нужны такие профессиональные сообщества, что это дает Вам?

- Добавлю к этому, что я участник бизнес-клуба “Бизпипл”. В него входят 300 резидентов из различных сфер бизнеса. Это предпринимательское комьюнити, благодаря которому каждый развивается и получает новые знания, которые позволяют адекватно масштабироваться. Мы обмениваемся опытом, учимся друг у друга, устанавливаем партнерские связи. Это позволяет мне постоянно повышать свои компетенции в сфере построения отделов продаж и бизнес-систем.

- Какие задачи вы ставите перед собой в ближайшем будущем?

- В ближайшем будущем я планирую масштабироваться на международный рынок. Сейчас идет сертификация моей автономной станции канализационной очистки. В первую очередь, мне хочется вывести свое инновационное решение на рынок США. В этой стране также остро стоит проблема с очищением сточных вод. Огромная по своим масштабам страна, более 330 миллионов жителей. Я уверен, что это рынок, на котором мой продукт будет очень востребован. После этого планирую тиражировать систему автономной очистки по всему миру. Я уверен, что мое уникальное изобретение сможет улучшить качество жизни людей в мегаполисах, а также сохранить экологию в глобальном масштабе.