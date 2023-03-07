За год "адских" санкций товарооборот между Россией и Европой побил 8-летний рекорд. Вот почему

Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за минувшие восемь лет. Фото: Shutterstock

Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за минувшие восемь лет. За год он вырос на 2,3% и составил 258,6 млрд евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на Евростат.

Товарооборот — это все вместе: и то, что мы поставили в Европу, и то, что они поставили нам. Так вот, потоки эти очень несоразмерны. Мы продали в Европу товаров на 203,4 млрд евро, это на 25% больше, чем в прошлом году и всего на 0,23 млрд меньше исторического максимума 2012 г.

А в другую сторону, то есть из Европы к нам, поток товаров снизился по сравнению с предыдущим годом 38,1% и составил 55,2 млрд евро — это минимальный показатель с 2005 года. Дисбаланс составил более 148 млрд евро, это вдвое больше показателя 2021 г.

- В этих показателях нет ничего неожиданного, — прокомментировал kp.ru директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - Основная часть нашего экспорта — это углеводороды, главным образом, нефть. Ограничений не было, практически, в течение всего прошлого года, первые санкции ввели только с 5 декабря. Нефть продавалась по очень высокой цене, запад ее активно закупал, заполнял хранилища — это и обусловило высокие показатели российского экспорта.

Россия, хорошо заработав на поставках углеводородов, из-за санкций недополучила ряд необходимых для промышленности товаров.

- Европа была для нас традиционным поставщиком технологического оборудования, в общей доле импорта оно составляло 46-48%, — продолжил Остапкович. - Это затормозило возможности модернизации нашего производства, внедрения инновационных разработок. Очень сильный урон был нанесен автомобильной промышленности — в результате ухода ведущих компаний производство упало более чем на 60%.

Преодолеть эти потери будет очень сложно, считает эксперт.

- Нужно выходить на азиатские рынки, развивать собственное производство, — говорит Остапкович. - Но надо понимать, что это сложно. Нужны время и деньги, а главное — люди, которые могли бы осуществить технологический прорыв. И при этом нельзя останавливать экономику, можно временно даже пойти на некоторое упрощение производства. Автопром это уже почувствовал: переход со стандарта Евро-5 на Евро-0 (понижение экологических требований из-за отсутствия в машинах нужных компонентов — Ред.), выпуск машин без подушек безопасности, без ABS. Но надо пытаться создавать свои продукты, аналоги того, что мы потеряли из-за санкций, чтобы импортозамещение реально пошло в действие.

После начала спецоперации Евросоюз принял против России десять пакетов санкций. Под запретом оказалось 49% поставок из Европы в Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сенатор Сергей Митин: «Россия собирает рекордные урожаи, а авторы санкций пилят сук, на котором сидят»

Страна уже год под «адскими санкциями», а зайдешь в продуктовый - глаза разбегаются. Как фермеры решают свои проблемы в нынешние времена и что будет дальше с продовольствием? И как у нас обстоят дела с пресловутой «продовольственной безопасностью»? Об этом в интервью «КП» рассказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Никита Кричевский: Нашу нацию санкциями не перешибить. У нас генетическое умение обходить запреты (подробнее)