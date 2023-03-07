Признавшийся в любви к России Кустурица и космическая Юлия Пересильд: на фестивале «Дух огня» собрались кинематографисты со всего мира

В фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске приняли участие кинематографисты из 16 стран. Фото: пресс-служба фестиваля. Фото: Виктор Молодцов

Весна в Ханты-Мансийске началась как в кино: на Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» приехали актеры, режиссеры и продюсеры со всего мира. Кинофорум прошел в столице Югры уже в 21 раз, в этом году - с 3 по 6 марта. Его организаторами вновь выступили правительство ХМАО совместно с Министерством культуры России и генеральным партнером фестиваля – компанией «Газпром нефть».

На церемонии открытия по красной дорожке прошли российские звезды: актрисы Юлия Пересильд, Анна Михалкова, Елена Панова, актер Сергей Гармаш, режиссер Павел Лунгин. Президентом кинофестиваля с этого года стал сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

По традиции «Дух огня» открыли кинохлопушкой вице-президент фестиваля Мария Зверева и губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. Фото: Виктор Молодцов

«ПОКА ЕСТЬ ТАКИЕ СОБЫТИЯ, ИСКУССТВО НЕ УМРЕТ»

Создателя фильмов «Жизнь как чудо» и «Черная кошка, белый кот» с фестивалем связывают особые отношения. Свою первую награду в 1981 году тогда еще начинающий режиссер Эмир Кустурица получил из рук основателя «Духа огня» Сергея Соловьева. О том, что знаменитый серб возглавил кинофестиваль в Югре, стало известно осенью прошлого года. Кустурица планировал приехать в Ханты-Мансийск, но вмешался случай – можно сказать, кинематографический. Накануне поездки режиссер сломал ногу в горах.

Несмотря на обстоятельства, мэтр поприветствовал гостей фестиваля с экрана и отметил, что «Дух огня» остается храмом культуры. Кустурица признался в любви к русскому искусству, отметив, что оно стоит у истоков мирового кинематографа.

– Большие кинофестивали мира уже не прославляют автора – они славят «проект». А независимое кино показывает человеческую душу, рассказывает о вопросах бытия, - подчеркнул Кустурица. - Пока есть такие события, искусство не умрет. Здесь в России я чувствую культурные истоки нашей литературы и нашего кинематографа.

Фото: Андрей Сергиенко

На фестиваль в этом году приехали участники из Ирана, Китая, Японии, Чили. Всего программа «Духа огня» охватила 16 стран. Впервые на фестивале гостьей стала сразу целая страна – ее представляла делегация из Индии.

– Фестиваль «Дух огня» стал не только важнейшим локальным культурным событием, но и уже много лет делает Ханты-Мансийск частью международной кинематографической жизни. В этом году, благодаря профессиональной команде во главе с Эмиром Кустурицей, мы подготовили отличную программу. В этом году фестиваль вступил в новый этап развития и, опираясь на заложенные основателями традиции, делает важный шаг вперед, – отметил посол России в Сербии, член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль отметил, что с этого года кинофестиваль проходит в обновленном формате. Фото: Виктор Молодцов

БУТУСОВ ПЕЛ, МИХАЛКОВА ЗАРЯЖАЛАСЬ ЭНЕРГИЕЙ

По традиции «Дух огня» открыли кинохлопушкой вице-президент фестиваля Мария Зверева и губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. Ведущими церемонии открытия стали выпускник творческой мастерской Сергея Соловьева Богдан Кияшко и актриса Юлия Пересильд.

Зрителей кинофорума ждала насыщенная культурная программа. Кроме показов конкурсных работ в рамках фестиваля прошли выставки, концерты, спектакли. Например, покорительница космоса Юлия Пересильд предстала на сцене в совершенно необычном образе. Актриса привезла в Ханты-Мансийск моноспектакль «Пеппи Длинныйчулок», который сыграла под аккомпанемент концертного оркестра Югры. А один из главных представителей русского рока Вячеслав Бутусов спел свои хиты в концертном зале «Югра-Классик».

– Сразу с самого начала, с церемонии открытия стало очевидно, что этот фестиваль с большой историей и своими традициями, - поделился эмоциями режиссер, член жюри фестиваля Алексей Мизгирев. - Такого контакта между публикой и тем, что происходит на сцене, я давно не видел.

По словам членов жюри, победителей в этом году пришлось выбирать долго – слишком много достойных работ было представлено на конкурс. Фото: Виктор Молодцов

Режиссер и многолетний член жюри фестиваля Павел Лунгин отмечает, что «Дух огня» становится главным в России по мере того, как другие киносмотры сходят на нет.

– Самое интересное, что есть в кино сейчас, – это дебюты талантливых, мыслящих режиссеров, которых продюсеры еще не успели купить, - убежден Лунгин. - Первый фильм – это всегда тот, в котором человек говорит на своем языке, снимает как дышит.

Актриса Анна Михалкова призналась, что в Ханты-Мансийске она подпитывается энергией, вдохновляясь красотой природы и гостеприимством местных жителей.

- Здесь живут прекрасные люди! Я даже не представляю до конца, какая вовлеченность местного населения, но мне кажется, вся молодежь города работает на этом фестивале волонтерами. Это ощущение жизни, молодости, азарта, которым мы, конечно, заряжаемся. Это фестиваль действительно с очень горячим сердцем! – рассказала Анна.

Фото: Андрей Сергиенко

ЮГРА СНИМЕТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С БОЛЛИВУДОМ

В этом году «Дух огня» обзавелся деловой программой. Как отметила губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова на сессии «Кино завтрашнего дня», задача фестиваля – создать мосты для кинематографистов разных поколений, стран и взглядов. И такие мосты уже наметили на панельных дискуссиях с представителями киноиндустрии ОАЭ и Индии.

– «Дух огня» – это один из брендов, которые знают в мире. Мы активно расширяем возможности региона в области кино и кинопроизводства. В этом году сделали большой акцент на кинодиалоге с Индией – страной-гостьей нашего фестиваля, – рассказала Наталья Комарова.

Так, регион уже договорился с партнерами из Болливуда о съемках совместного кинопроекта.

– Несмотря на скепсис наших коллег, могу сказать, что нам удалось сделать полноценный международный кинофестиваль, и что нет такого континента, который не был бы представлен в программе, - подчеркнула вице-президент «Духа огня» Мария Зверева. - Более того, сами авторы к нам прилетели, что говорит о высоком престиже и хорошей репутации нашего фестиваля.

Фото: Андрей Сергиенко

В ФОКУСЕ – КОРЕННЫЕ НАРОДЫ

Главной темой фестиваля в 2023 году стала культура коренных народов. В конкурсную программу вошли работы на чеченском, кабардинском, алтайском и водском языках.

Ежегодно на «Духе огня» вручают приз за сохранение культурных традиций – эту специальную номинацию учредила компания «Газпром нефть». В этом году награду получила алтайская картина «Тропа». Выбор компании совпал и с мнением жюри – оно отметило режиссера фильма Михаила Кулунакова специальным дипломом «За рождение алтайского кинематографа».

– Любовь к кино у меня с детства, но, работая в студиях в Санкт-Петербурге и Москве, я долгое время не мог найти свое направление в кинематографе. Мне не удавалось выбрать тему, получить нужные эмоции для вдохновения. И только в Горно-Алтайске, вернувшись к своим истокам, я смог поймать порыв и найти те истории, которыми мне захотелось поделиться с другими. «Тропа» стала одной из них, – рассказал режиссер Михаил Кулунаков.

Специальный приз за сохранение культурных традиций получил алтайский режиссер Михаил Кулунаков, снявший фильм «Тропа». Фото: Виктор Молодцов

Этническая тема была представлена не только в российской конкурсной программе фестиваля, но и в международной. Здесь дебютная премьера случилась у молодого режиссера Олега Хамокова с картиной «Узлы», основанной на адыгской легенде.

КТО В ЭТОМ ГОДУ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ?

В международной программе главный приз – статуэтка «Золотая тайга» досталось иранскому режиссеру Шахраму Эбрахими за драму «Параллакс». «Серебряную тайгу» забрал дебют из Индии – картина «По ту сторону пруда» Парта Саурабха. Статуэтка «Бронзовая тайга» отправилась в Китай с создателями фильма «Нездешние глаза» режиссера Ван Чунь-Хуна.

Фото: Андрей Сергиенко

В коротком метре лучшим фильмом объявили «Кукушку» Евгения Николаева. Приз зрительских симпатий забрали Мария Лойтер и актерский дуэт Надежды Ивановой и Натальи Земцовой за картину «Как звезды». Награду за лучшую работу с музыкой получила «Vad'd'a. Мытарства», в которой режиссер Никита Добрынин вместе с композитором Вигдише Фэрхейс выстроили саундтрек из народных песен вожан (финно-угорский народ в Ленинградской области – Ред.).

Два приза - за лучшую мужскую роль и лучшую режиссуру получила сюрреалистичная «Ниша». Фаворитом российской программы фестиваля стала чеченская картина «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой. Фильм, который недавно оценили на Берлинале, в Ханты-Мансийске отметили за лучшую женскую роль и операторскую работу. Кроме того, картина получила главный приз российского конкурса – статуэтку «Золотая тайга».