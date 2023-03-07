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Звезды7 марта 2023 19:05

Блогеров ждут проверки: "дело Лерчек" вскрыло миллиардные махинации звезд соцсетей

Юрист Алексеев предупредил о масштабных проверках топовых блогеров после "дела Лерчек"
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
7 марта 2023 года стало известно, что в доме блогеров Лерчек, LER_CHEK - Валерии и Артема Чекалиных прошел обыск

7 марта 2023 года стало известно, что в доме блогеров Лерчек, LER_CHEK - Валерии и Артема Чекалиных прошел обыск

Фото: соцсети

Обыски и уголовное дело блогера по имени Лерчек (она же Валерия Чекалина) всколыхнули звезд соцсетей. Говорят, теперь проверка Федеральной налоговой службы ждет еще несколько десятков топовых блогеров, в том числе автора марафонов исполнения желаний Елену Блиновскую, жену Джигана Оксану Самойлову и многих других так называемых инфоцыган, торгующих своими сомнительным онлайн-курсами на многомиллионную аудиторию.

ЛИХИЕ МИЛЛИАРДЫ

Впрочем, эксперты давно предупреждали: инфобизнес - серая зона, где крутятся неконтролируемо огромные потоки денег. Ведь даже если 1% подписчиков купит у блогера-миллионника его марафон за условную 1000 рублей, то общий доход составит 10 миллионов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что лидеры мнений и инфлюенсеры с аудиторией в десятки миллионов человек летают на частных джетах, скупают дома на Рублевке и пентхаусы в Дубае, а на их вечеринках, словно петрушки, поют и пляшут главные звезды шоу-бизнеса во главе с Филиппом Киркоровым и Ксенией Собчак. Ведь в их случаях речь идет о миллиардных заработках.

Но рано или поздно эти шальные деньги должны были привлечь внимание не только подписчиков, но и Налоговой службы. И вот это случилось.

- Нынешний инфобизнес чем-то похож на лихие девяностые, когда вдруг неожиданно разбогатевшие новые русские широко гуляли в норковых шубах и малиновых пиджаках, не задумываясь о легальности своих бизнес-схем, - объясняет KP.RU юрист Михаил Алексеев, который разбирает громкие дела на своем YouTube-канале и в Телеграме. - Сейчас индустрия новая, но деньги у блогеров такие же дикие и представления о ведении дел такие же дремучие. Звезды соцсетей заточены на быстрые заработки по схеме: привлечение внимания - трафик - продажи. И конечно, до поры до времени никто из них не думал о налогах и соблюдении законов.

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Фото: соцсети

НЕЗАКОННОЕ ДРОБЛЕНИЕ

По словам эксперта, классический бизнес, который предлагает осязаемые товары или услуги, выстраивается долго. И с налогами у него отношения очень щепетильные: так как процент отчислений государству растет вместе с доходами, некоторые крупные предприниматели даже сознательно сбавляли темпы роста своей компании и недополучали реальный доход, лишь бы не переходить на повышенную систему налогообложения. Другие содержат целый штат финансовых аналитиков и консультантов, чтобы законно оптимизировать налоги.

- А у блогеров, как правило, нет никакого структурирования бизнеса и внятного подхода. Я помню, как к нам с круглыми глазами обращались инфобизнесмены, у которых банк неожиданно заблокировал карту. Оказывается, люди даже не открывали ИП или ООО, а запускали марафоны с реквизитами карты физлица. И когда на нее сыпались тысячи переводов, банк, конечно, блокировал счет, - продолжает юрист. - Поэтому мы давно записываем ролики и проводим лекции, объясняя, что к большим деньгам надо относиться по-взрослому. Но кто бы слушал. Люди считали себя неприкасаемыми: мол, налоги государство получает с нефти, а мы-то чего? У нас тут свои игры, онлайн-дела, кому это надо.

Блогерша Лерчек, судя по всему, чтобы уйти от налогов, воспользовалась популярным методом дробления бизнеса.

- Например, Лерчек на своем ИП может заработать до 150 млн в год, чтобы платить налоги до 6%. И вместо того, чтобы честно перейти на более прогрессивную школу налогообложения и платить государству больший процент с доходов, она под свой марафон открывает ИП на мужа. Когда он достигает потолка - на маму, помощницу и так далее, - приводит пример юрист. - Но это незаконная схема. Дяди, которые занимаются серьезным бизнесом, сегодня наверняка покрутили пальцем у виска, потому что в 2023 году так уже давно никто не делает. Любой налоговый юрист скажет, что нельзя иметь миллиардные доходы и сидеть, как наши блогеры, на "упрощенке" по налогам: надо платить столько, сколько положено по закону.

Блогерша Лерчек, судя по всему, чтобы уйти от налогов, воспользовалась популярным методом дробления бизнеса

Блогерша Лерчек, судя по всему, чтобы уйти от налогов, воспользовалась популярным методом дробления бизнеса

Фото: соцсети

НАЛОГОВАЯ ВИДИТ ВЕСЬ ШИК В СОЦСЕТЯХ

Случай с Лерчеком - это звоночек всем, кто запускал инфомарафоны в последние годы.

- Дикое время закончилось. Проверять будут каждого, кто с 2019-2020 годов делал запуски онлайн-продуктов, - уверен юрист Алексеев. - На самом деле, проверки налоговой идут давно, просто сейчас пошли по верхушкам - топовым блогерам. Не надо думать, что ФНС ничего не видит. Сотрудники мониторят даже соцсети звезд, информации у них предостаточно.

Что же касается семьи Чекалиных, эксперт уверен, что Лерчек и все причастные реальных сроков не получат. Но компенсация ущерба наверняка будет больше, чем заявленные сейчас 311 миллионов: по оценкам юриста, дополнительные проверки могут увеличить эту сумму до 400 - 600 миллионов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

У БЛОГЕРШИ АРЕСТОВАЛИ ИМУЩЕСТВО?

Эксперты объясняют: Налоговая уже давно видит движение средств по банковским счетам. И если на счету засветилось поступление, допустим, 100 миллионов, а в налоговой декларации они не отражены - непременно возникнут вопросы. Как правило, внимание проверяющих привлекают только крупные случаи, когда сумма недоплаченных налогов превышает 15 млн рублей.

- Такие дела, как правило, сопровождаются арестом всего имущества: оно служит гарантом возмещения ущерба, - рассказывает адвокат Тимур Матвеев. - Не исключаю, что и в случае семьи Чекалиных это уже произошло. Ведь обыск проводится только по судебному решению: это значит, что следователь уже обратился в суд, и суд дал добро. Одновременно с этим обычно в суд направляют ходатайство, чтобы арестовать счета, банковские ячейки и любое другое имущество подозреваемого. И это разрешается довольно быстро.

Во время обыска, по словам адвоката, следователи описывают имущество и ищут следы преступления.

- Когда речь идет о больших деньгах, как правило, ведется черная бухгалтерия. Добровольно подозреваемый такие бумаги не отдаст, поэтому к нему неожиданно приходят с обыском и изымают все бумажные, электронные носители, материальные ценности. А уже потом просят доказать легальность их происхождения, - уточняет Тимур Матвеев.

При этом адвокат согласен с коллегой: реальный срок даже при таких многомиллионных махинациях с налогами блогерше Лерчеку не грозит.

- Если она добровольно погасит весь ущерб, наказанием для нее станет единовременное взыскание налогов - заплатить столь крупную сумму сразу довольно болезненно. Но это возможно только один раз. Если человек попадается на неуплате налогов повторно, возмещение ущерба уже не освобождает от ответственности, - предупреждает эксперт.

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