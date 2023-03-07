Блогеров ждут проверки: "дело Лерчек" вскрыло миллиардные махинации звезд соцсетей

7 марта 2023 года стало известно, что в доме блогеров Лерчек, LER_CHEK - Валерии и Артема Чекалиных прошел обыск Фото: соцсети

Обыски и уголовное дело блогера по имени Лерчек (она же Валерия Чекалина) всколыхнули звезд соцсетей. Говорят, теперь проверка Федеральной налоговой службы ждет еще несколько десятков топовых блогеров, в том числе автора марафонов исполнения желаний Елену Блиновскую, жену Джигана Оксану Самойлову и многих других так называемых инфоцыган, торгующих своими сомнительным онлайн-курсами на многомиллионную аудиторию.

ЛИХИЕ МИЛЛИАРДЫ

Впрочем, эксперты давно предупреждали: инфобизнес - серая зона, где крутятся неконтролируемо огромные потоки денег. Ведь даже если 1% подписчиков купит у блогера-миллионника его марафон за условную 1000 рублей, то общий доход составит 10 миллионов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что лидеры мнений и инфлюенсеры с аудиторией в десятки миллионов человек летают на частных джетах, скупают дома на Рублевке и пентхаусы в Дубае, а на их вечеринках, словно петрушки, поют и пляшут главные звезды шоу-бизнеса во главе с Филиппом Киркоровым и Ксенией Собчак. Ведь в их случаях речь идет о миллиардных заработках.

Но рано или поздно эти шальные деньги должны были привлечь внимание не только подписчиков, но и Налоговой службы. И вот это случилось.

- Нынешний инфобизнес чем-то похож на лихие девяностые, когда вдруг неожиданно разбогатевшие новые русские широко гуляли в норковых шубах и малиновых пиджаках, не задумываясь о легальности своих бизнес-схем, - объясняет KP.RU юрист Михаил Алексеев, который разбирает громкие дела на своем YouTube-канале и в Телеграме. - Сейчас индустрия новая, но деньги у блогеров такие же дикие и представления о ведении дел такие же дремучие. Звезды соцсетей заточены на быстрые заработки по схеме: привлечение внимания - трафик - продажи. И конечно, до поры до времени никто из них не думал о налогах и соблюдении законов.

Джиган и Оксана Самойлова Фото: соцсети

НЕЗАКОННОЕ ДРОБЛЕНИЕ

По словам эксперта, классический бизнес, который предлагает осязаемые товары или услуги, выстраивается долго. И с налогами у него отношения очень щепетильные: так как процент отчислений государству растет вместе с доходами, некоторые крупные предприниматели даже сознательно сбавляли темпы роста своей компании и недополучали реальный доход, лишь бы не переходить на повышенную систему налогообложения. Другие содержат целый штат финансовых аналитиков и консультантов, чтобы законно оптимизировать налоги.

- А у блогеров, как правило, нет никакого структурирования бизнеса и внятного подхода. Я помню, как к нам с круглыми глазами обращались инфобизнесмены, у которых банк неожиданно заблокировал карту. Оказывается, люди даже не открывали ИП или ООО, а запускали марафоны с реквизитами карты физлица. И когда на нее сыпались тысячи переводов, банк, конечно, блокировал счет, - продолжает юрист. - Поэтому мы давно записываем ролики и проводим лекции, объясняя, что к большим деньгам надо относиться по-взрослому. Но кто бы слушал. Люди считали себя неприкасаемыми: мол, налоги государство получает с нефти, а мы-то чего? У нас тут свои игры, онлайн-дела, кому это надо.

Блогерша Лерчек, судя по всему, чтобы уйти от налогов, воспользовалась популярным методом дробления бизнеса.

- Например, Лерчек на своем ИП может заработать до 150 млн в год, чтобы платить налоги до 6%. И вместо того, чтобы честно перейти на более прогрессивную школу налогообложения и платить государству больший процент с доходов, она под свой марафон открывает ИП на мужа. Когда он достигает потолка - на маму, помощницу и так далее, - приводит пример юрист. - Но это незаконная схема. Дяди, которые занимаются серьезным бизнесом, сегодня наверняка покрутили пальцем у виска, потому что в 2023 году так уже давно никто не делает. Любой налоговый юрист скажет, что нельзя иметь миллиардные доходы и сидеть, как наши блогеры, на "упрощенке" по налогам: надо платить столько, сколько положено по закону.

Блогерша Лерчек, судя по всему, чтобы уйти от налогов, воспользовалась популярным методом дробления бизнеса Фото: соцсети

НАЛОГОВАЯ ВИДИТ ВЕСЬ ШИК В СОЦСЕТЯХ

Случай с Лерчеком - это звоночек всем, кто запускал инфомарафоны в последние годы.

- Дикое время закончилось. Проверять будут каждого, кто с 2019-2020 годов делал запуски онлайн-продуктов, - уверен юрист Алексеев. - На самом деле, проверки налоговой идут давно, просто сейчас пошли по верхушкам - топовым блогерам. Не надо думать, что ФНС ничего не видит. Сотрудники мониторят даже соцсети звезд, информации у них предостаточно.

Что же касается семьи Чекалиных, эксперт уверен, что Лерчек и все причастные реальных сроков не получат. Но компенсация ущерба наверняка будет больше, чем заявленные сейчас 311 миллионов: по оценкам юриста, дополнительные проверки могут увеличить эту сумму до 400 - 600 миллионов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

У БЛОГЕРШИ АРЕСТОВАЛИ ИМУЩЕСТВО?

Эксперты объясняют: Налоговая уже давно видит движение средств по банковским счетам. И если на счету засветилось поступление, допустим, 100 миллионов, а в налоговой декларации они не отражены - непременно возникнут вопросы. Как правило, внимание проверяющих привлекают только крупные случаи, когда сумма недоплаченных налогов превышает 15 млн рублей.

- Такие дела, как правило, сопровождаются арестом всего имущества: оно служит гарантом возмещения ущерба, - рассказывает адвокат Тимур Матвеев. - Не исключаю, что и в случае семьи Чекалиных это уже произошло. Ведь обыск проводится только по судебному решению: это значит, что следователь уже обратился в суд, и суд дал добро. Одновременно с этим обычно в суд направляют ходатайство, чтобы арестовать счета, банковские ячейки и любое другое имущество подозреваемого. И это разрешается довольно быстро.

Во время обыска, по словам адвоката, следователи описывают имущество и ищут следы преступления.

- Когда речь идет о больших деньгах, как правило, ведется черная бухгалтерия. Добровольно подозреваемый такие бумаги не отдаст, поэтому к нему неожиданно приходят с обыском и изымают все бумажные, электронные носители, материальные ценности. А уже потом просят доказать легальность их происхождения, - уточняет Тимур Матвеев.

При этом адвокат согласен с коллегой: реальный срок даже при таких многомиллионных махинациях с налогами блогерше Лерчеку не грозит.

- Если она добровольно погасит весь ущерб, наказанием для нее станет единовременное взыскание налогов - заплатить столь крупную сумму сразу довольно болезненно. Но это возможно только один раз. Если человек попадается на неуплате налогов повторно, возмещение ущерба уже не освобождает от ответственности, - предупреждает эксперт.