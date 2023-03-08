«Я выжила и рассказала правду. Теперь для Украины я - враг»: Как сложилась судьба «Мариупольской Мадонны»

Знакомьтесь, та самая «мариупольская мадонна» Марианна Вышинская. Мы нашли ее в … Москве. Фото: Фонд «Родина»

Ровно год назад, 9 марта 2022-го весь мир облетело душераздирающее фото беременной девушки из Мариуполя. Она стояла с брызгами крови на лице на фоне здания с выбитыми окнами. «Русские разбомбили роддом!» - кричал Запад. «Нужно еще больше санкций!» - требовала вице-президент США Камала Харрис.

Санкций, конечно, добавили.

А что с этой девушкой сейчас? Где она?

Знакомьтесь, та самая «мариупольская мадонна» Марианна Вышинская. Мы нашли ее в … Москве.

Эта фотография облетела год назад весь мир с лживой подписью. Девушка на ней - Марианна Вышинская. Она рассказала, что произошло на самом деле Фото: EAST NEWS

«НИКАКОГО АВИАНАЛЕТА НЕ БЫЛО»

Марианне 30 лет. Вообще-то она родилась в Донецке, но выйдя замуж переехала в Мариуполь, за два года до начала Спецоперации, когда город был еще под контролем Украины. Марианна вела свой блог, чисто женский - о косметике, бьюти-новинках. Подписчиков у нее было по местным меркам ого-го – больше 30.000. Но все это не идет ни в какое сравнение с мировой известностью, которая свалилась на нее накануне родов.

- Когда мое фото пошло по газетам, я вообще была без связи. И обо всем узнала уже вернувшись домой, в Донецк. Вышла в интернет и — я, оказывается, жертва российского авианалета. Хотя никакого авианалета не было! От этой моей «славы» был только один положительный момент – моя семья узнала, что я жива.

Кстати, фото Марианны Запад и Украина использовали тогда по полной программе — на обложках всех СМИ. Но после того, как девушка рассказала, как все было на самом деле в те дни в Мариуполе, Украина тут же занесла ее в свою знаменитую базу «Миротворец» - где вывешивают списки «врагов нации». А Запад нигде, даже мелким шрифтом, не опроверг свои обложки с Марианной. Сделал вид, что ее больше не существует.

А она — вот, передо мной.

Фото: Фонд «Родина»

«ВСУ НАМИ ПРОСТО ПРИКРЫВАЛИСЬ»

- Расскажи, как ты оказалась на тех кадрах?

- Я лежала в роддоме №3. Хотела попасть в роддом №1, который был в Мариуполе ведущим. Но полк «Азов» (запрещенная в России террористическая организация. - Ред.) посчитал, что он им нужнее и всех оттуда выгнал.

В роддоме, где я оказалась, тоже были ВСУ. Не прямо с роженицами, а в соседнем блоке. Они приходили к нам за едой и рассказывали, что у них самих нет никакого обеспечения. Когда я об этом рассказываю, на Украине пишут, что я предатель и их порочу. Но я говорю, как все было. Опорочили они себя сами, тем что заняли здание на территории больницы, нарушив Женевскую конвенцию о защите населения во время боевых действий. Позже я была в том корпусе, где сидели ВСУ. У них там окна были завалены мешками с песком. А в наших палатах — обычные стекла. То есть, они нами просто прикрывались.

Фото: Фонд «Родина»

- Что случилось в вашем роддоме?

- Утром 9 марта все было спокойно. Потом стали раздаваться взрывы. В наш роддом никакого «прилета» не было. Но в какой-то момент ударной волной вынесло окна. Стекло чуть не долетело до моей кровати. Я успела накрыться одеялом. Началась паника, давка. Все побежали. Меня толкнули, я упала на стекла, порезала живот и голову... Я уехала одной из последних, потому что ждала момента, чтоб вернуться в палату за сумкой с вещами. Не могла ее оставить, там было все для ребенка. А купить вокруг ничего уже было нельзя.

- Ты видела, что тебя фотографируют?

- Я не сразу заметила. Тот фотограф был без жилетки «Пресса». Весь в черном. Потом заметила у него фотоаппарат. Попросила не снимать меня. Он сказал: «Нет проблем». Но, как выяснилось, снимать не перестал.

Фото: Фонд «Родина»

«ПРИШЛИ РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ И ПРИНЕСЛИ НАМ ЕДЫ И ВОДЫ»

- Куда тебя эвакуировали?

- В горбольницу. В тот же день у меня начались роды. Мы с малышкой провели там еще 2 недели. Уходить никому не разрешали, на улице было опасно. Не было света и тепла. Пеленала я ребенка под одеялом, нагрев своим дыханием. Воды не было, пили техническую, еды тоже. Бывали дни, когда удавалось съесть только четверть стаканчика супа... Когда ВСУ ушли, пришли российские военные, они сразу принесли нам свои сухпайки и воду. И кипяток в бутылках, чтобы греться. И потом я смогла уехать в Донецк.

- А до этого была возможность выбраться из Мариуполя? Когда город был под ВСУ, говорили же о «гуманитарных коридорах».

- Да не было никаких коридоров! Украинские военные никого из города не выпускали! Некоторые, я не знаю как, через них просочились. Может, за деньги.

Фото: Фонд «Родина»

Когда я вернулась в Донецк, у меня была возможность уехать и в Турцию, там у мужа (уже бывшего), родственники. И в Европу… Меня бы там приняли и содержали, лишь бы я говорила то, что им угодно. Но у меня не было такого желания. Я хотела домой.

«КАК МОЖНО РАЗМЕЩАТЬ ВОЙСКА РЯДОМ С БЕРЕМЕННЫМИ?»

- А о том, что было на самом деле, ты начала говорить, лишь оказавшись в Донецке?

- Нет, сразу. Еще в Мариуполе, в больнице после родов, когда город еще был под ВСУ, ко мне приходили журналисты американского «Associated press», я им все рассказала, тоже что и вам сейчас. Но они оставили только то, что им нужно. А уже в Донецке, когда донесла всю правду, ко мне пошли сообщения с Украины - что я теперь для них враг.

Фото: Фонд «Родина»

- Прямо так и писали?

- Самое обидное, что писали гадости про ребенка. Мне и ей желали смерти. Я не понимаю КАК это возможно? А писали в том числе молодые мамочки. У меня душа переворачивалась. Я никому ничего не наврала. Но я всех простила, у меня нет злости на них. А вот к украинскому командованию у меня большие вопросы — как можно давать приказы размещаться в жилых домах, больницах? Да еще рядом с беременными?

ЖДУ СУДА С ХОДОРКОВСКИМ

- В итоге ты сейчас живешь в Москве?

- Я приехала по приглашению народного фонда «Родина» на мероприятие для детей Донбасса. И уже в Москве мне предложили стать лицом этого фонда. Я уже занималась гуманитаркой, мне это по душе. Мы уже ездили в ДНР, ЛНР, отвозили помощь.

- А дочь ты с собой привезла?

- Нет, она в Донецке, потому что еще не ходит в ясли. А я пока не зарабатываю столько, чтобы нанять няню.

- Уже освоилась в Москве?

- Да, привыкла. Очень много дел, встреч. А сейчас еще начнутся суды.

- Какие?

- С Ходорковским. Он разместил мое фото у себя в соцсетях, а под ним - сравнение Мариуполя и Блокадного Ленинграда. Просто использовал меня в своих целях. В своей пропаганде. Я попросила его удалить фото, но он этого не сделал.

- Хочешь денег с него потребовать?

- Хочу только, чтобы он удалил мое фото.

Фото: Фонд «Родина»

- А до западных СМИ, которые напечатали тебя на обложках, пробовала достучаться?

- На меня выходили разные журналисты, кроме украинских. Вот я итальянскому журналисту Джорджио Бьянко давала интервью. Правда в СМИ оно так и не вышло, он опубликовал его у себя в ютюб-канале, но даже это сразу заблокировали. Из британской ВВС Марианна Спринг сделала со мной большой материал, пусть и со своими ремарками, но все же... А остальные западные СМИ, с кем я говорила, интервью со мной так в итоге и не выпустили. Зачем им неудобная правда?

*Запрещенная в России террористическая организация.