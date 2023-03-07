«Вы меняете мир вокруг, делая его ярче, добрее, справедливее»: Глава Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил женщин-волонтеров

Накануне Международного женского дня Александр Дрозденко провел еще одну важную встречу – с матерями и женами участников СВО. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

«Вы меняете наше отношение к жизни, а, заодно, меняете мир вокруг - делая его ярче, добрее, справедливее»: этими прекрасными словами глава Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил женщин региона с 8 марта. В своем Telegram-канале губернатор опубликовал необычный видеоролик, снятый в одном из волонтерских клубов Гатчины. Все свое свободное время его участницы посвящают плетению маскировочных сетей для фронта. Накануне Международного женского дня Александр Дрозденко приехал в клуб, чтобы поздравить волонтеров лично. В видео глава региона показал мастериц за работой.

«Дорогие женщины, сегодня – ваш праздник! Мы отметим его цветами, подарками, поздравлениями. С наступлением весны, с 8 марта, с вами – мы всегда связываем и добрые перемены в нашей жизни. С вами приходит участие и любовь, желание защищать и оберегать вас, - отметил Александр Дрозденко. - Желаю вам любви и благополучия в семьях, мирного неба. Тем, кто ждет близких с передовой - желаю встретить их невредимыми. А всем нам – победы и мирного неба над головой».

Клуб возглавляет участница местного женсовета Наталья Федотова. Под ее руководством мастерицы плетут сети, шьют летнюю и зимнюю маскировку, делают окопные свечи и шоколад. Готовые изделия вместе с собранной волонтерами гуманитарной помощью отправляют бойцам в зону спецоперации.

«Кто-то радуется цветам, а мы, девушки тыла, радуемся новой покупке спанбонда», - шутят участницы клуба. Именно из этого полимерного полотна, которое в мирной жизни дачники и садоводы используют как укрывной материал для растений, они мастерят маскировочные сети. Защита получается легкой, надежной и неприметной для противника.

Губернатор Александр Дрозденко опубликовал необычный видеоролик, снятый в одном из волонтерских клубов Гатчины. Фото: кадр видео.

«Важное дело – с душой. Это уникальное отличие вашей, казалось бы, «женской» работы. Спасибо за ту помощь, которую вы оказываете нашим ребятам. С праздником!», – поздравил губернатор гатчинских мастериц.

Глава региона приехал к волонтерам не с пустыми руками: областное правительство помогло клубу с покупкой нового швейного оборудования и материалов для шитья.

«Выражаем огромную благодарность губернатору Ленинградской области Александру Юрьевичу Дрозденко. Оказал помощь в покупке тканей для маскировочных сетей, закупили оборудование для швейного клуба, купили саму основу сеть. Полный заказ был почти на 600 тысяч рублей, - написала глава клуба Наталья Федотова в соцсети «Вконтакте». - Спасибо от нас и от наших ребят, кто сейчас на линии фронта. Наши сетки спасут не одну жизнь. Благодаря Вам мы сможем и дальше делать добрые дела».

Накануне 8 марта Александр Дрозденко запланировал еще одну важную встречу. Губернатор пригласил в Дом правительства матерей и жен участников спецоперации из всех районов Ленинградской области, чтобы напрямую обсудить с ними самые насущные проблемы.

«Очень ценно для нас вот так открыто, по душам, за чашкой чая обсудить как хорошее, доброе, так и проблемы, - обратился губернатор к участницам встречи. - У нас в области обширная линейка мер поддержки семей мобилизованных, но нам важно понимать, как они работают, все ли гладко».

Глава Ленинградской области поздравил женщин-волонтеров с 8 марта. Фото: кадр видео Фото: другой источник.

Сейчас в регионе действует 48 мер поддержки для участников спецоперации и членов их семей. Вопросы в ходе беседы поднимались разные – от оформления коммунальных льгот до отправки в зону СВО экипировки и техники. Жены бойцов также поговорили с Александром Дрозденко о работе социальных координаторов в районах, психологической поддержке военнослужащих и волонтёрской помощи семьям.

«Когда жены и матери разбираются в прицелах, миноискателях, тепловизорах и генераторах - это дорогого стоит, - восхитился Александр Дрозденко. - Вы - настоящий тыл наших бойцов, вы за тысячи километров поддерживаете своих мужчин. Спасибо за то, что воспитали настоящих защитников, что растите детей сыновей своей Родины».