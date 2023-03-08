Тимур Батрутдинов вернулся в КВН и занял место Маслякова

Звезда Comedy Club появится на посту ведущего в третьей игре 1/8 финала Высшей лиги Фото: Борис КУДРЯВОВ

Тимур Батрутдинов, уже много лет пребывающий в статусе одной из главных звезд Comedy Club, когда-то сам был кавеэнщиком: артист блистал в команде "Незолотая молодежь", в которой также играли и другие нынешние герои "Камеди" - Гарик Харламов и Дмитрий Грачев. И вот к 45 годам (юбилей комик отметил совсем недавно, 11 февраля) Тимур дорос до роли ведущего игры, фактически подарившей ему путевку в жизнь.

Как известно, в КВН нынче позиция ведущего - это переходящее красное знамя. Александр Васильевич Масляков, долгие годы никому свои позиции не уступавший, решил взять небольшую паузу, а заодно дать дорогу молодым. Вот и в этом году Масляков к привычной роли возвращаться не спешит. Открывал сезон в качестве рулевого Валдис Пельш, вторую игру провел Александр Олешко.

И вот третья игра 1/8 финала, и третий в сезоне ведущий - Батрутдинов. Его появление на месте Маслякова зрителей в зале изрядно удивило: впрочем, по словам Тимура, он и сам был в шоке. Интересно, что Пельш и Олешко в третьей игре перекочевали в жюри, где места рядом с ними заняли Дмитрий Хрусталев, Сергей Жилин, Алла Михеева и, конечно же, Константин Эрнст.

Что же касается участников, то 18 марта в телеэфире биться за выход в следующий раунд будут «Поэтессы» (Санкт-Петербург) и «Джентльмены удачи» (Курганская область), а также команды «Красный лис» (Владивосток), «Город N» (Челябинск) и «Иван Иванов РЭУ им. Г. В. Плеханова» (Москва).

Зрителям предстоит увидеть три конкурса - приветствие, биатлон и музыкальное домашнее задание.

Первый канал

КВН. Высшая лига. Третья игра сезона

18 марта, 21:35

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