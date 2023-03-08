В Ташкенте скончался известный российский журналист Александр Нечаев

Бывшему корреспонденту «Комсомолки» было 36 лет Фото: Денис КОРСАКОВ

В воскресенье мы переписывались с Сашей в WhatsApp*. Мы вообще переписывались с ним каждый день - он был самым близким моим другом. Саша находился в Ташкенте; не «релоцировался», а поехал пожить на пару месяцев. Раньше он так же, ненадолго, уезжал в Одессу (до событий 2014 года), в Таиланд - вообще очень любил путешествовать и задерживаться в другой стране.

В середине марта мы с компанией собирались поехать к нему в гости, в середине апреля он должен был вернуться в Москву, где его очень ждали. Он строил большие планы и на весну, и на жизнь. Последним его сообщением была фраза о Ташкенте: «Повода не любить этот город нет».

В понедельник он перестал реагировать на сообщения в мессенджере и на звонки. Вечером не сдал номер журнала «Бюллетень кинопрокатчика» - крупнейшего профильного издания о кинобизнесе (он был главным редактором). Такого не случалось никогда: к работе Саша относился предельно ответственно. Во вторник нашли знакомых, которые живут в Ташкенте и могли проверить, все ли в порядке. Они приехали к съемной квартире с хозяином и полицией, открыли дверь и нашли Сашу мертвым. Пока непонятно, что с ним случилось. Возможно, это сердце.

Саше было 36 лет. В Москве у него остались мать и множество друзей.

Саша начинал работу в «Комсомольской правде» - сначала в саратовском отделении (он был родом из города Маркса на другом берегу Волги, а раннее детство провел в ГДР, где служил отец). Потом перебрался на 6-й этаж, став корреспондентом сперва московского выпуска, а затем отдела культуры. Потом работал в «Российской газете», а затем в «БК», где быстро добрался до должности главного.

Он был очень талантлив. Его стиль и русский язык были безупречны. Еще он был очень веселым, общительным, жизнерадостным человеком. В душе, как он мне говорил, интровертом, но, тем не менее, его знали, наверное, все московские журналисты, пишущие о кино и многие, пишущие о культуре. В KP.RU его помнили и любили, он заходил к нам в гости, давал много интервью о кинобизнесе, выступал на радио «Комсомольская правда».

Это какой-то кошмар. Отделаться ритуальными фразами «нам будет очень его не хватать», невозможно: для его друзей мир рухнул, когда полиция открыла дверь ташкентской квартиры. И, конечно, мы выражаем огромные соболезнования его матери. * принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России