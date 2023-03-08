Десантники, дознаватели, пожарные: пять историй женщин-героев в рядах МЧС

Екатерина Паникар - спасатель-десантник Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Женщины разных профессий проходят в чрезвычайном ведомстве службу не только в качестве рядовых сотрудников, - сообщает в этот праздничный день дежурный пресс-службы Дмитрий Порецков, - но и занимают ответственные должности, даже - связанные с риском для жизни».

Мама Катя Паникар - спасатель-десантник и рекордсмен

Екатерина Паникар - спасатель-десантник Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Девушек сюда спасателями не берут, но Екатерина стала исключением.

В нее поверили будущие коллеги.

Екатерина прыгает с парашютом, владеет приемами карате, ездит верхом, имеет разряды в шести видах спорта. А ещё она - двукратная мировая рекордсменка и пятикратная - в национальных рекордах России.

Спасатель - десантник Екатерина Паникар - инструктор по парашютно-десантной подготовке, готовит будущих спасателей для работы в труднодоступных районах.

А дома маму Катю ждут двое чудесных ребятишек.

Ирина Прохорова

Ирина Прохорова - командир пожарных

В Старом Осколе уже 14 лет начальником пожарно-спасательной части служит Ирина Прохорова.

«Она - единственная женщина-руководитель в гарнизонах пожарной охраны Белгородской области, и свои командирские обязанности выполняет так, что некоторые мужчины могут только позавидовать, - читаем в оперативной сводке. - С каждым бойцом легко находит общий язык, решает все вопросы на высоком профессиональном уровне».

А ещё Ирина гордится сыном, который пошел по стопам своей мамы - он тоже пожарный.

Елена Киселева

Спасатель-кинолог Елена Киселева

Елену Киселеву из Ногинского спасательного центра каждый день на работе с нетерпением ждут четвероногие воспитанники.

«Пес Арди смотрит на свою вожатую как настоящий «джентльмен» - преданным взглядом, готовый с полуслова выполнять все ее команды и следовать за ней на самое сложное задание в любую погоду», - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе.

За время работы в Ногинском центре Елена подготовила и аттестовала 5 служебных собак для поисково-спасательной и минно-розыскной службы, ее питомцы участвовали в ликвидации многих чрезвычайных ситуаций.

Елена никогда не бросает своих четвероногих партнеров по работе, которые уже «вышли на заслуженную пенсию».

Собака Рубби теперь живет у Елены дома, а пес Мяша продолжает «нести службу» в квартире ее уже взрослой дочери.

Марина Савченко

Марина Савченко - старший дознаватель и многодетная мама

«Несмотря на свой «юный возраст», старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы из Хабаровского края Марина Савченко не только хороший профессионал, но еще и преподаватель, аспирант, а также мама троих детей, - сообщает МЧС в другой восьмимартовской оперативной сводке. - Марине нравится проводить открытые уроки в детских садах и школах с ребятишками, обучать в вузе студентов, разъяснять во время рейдов жителям правила безопасного поведения.

«Главные «приемы» Марины Савченко в работе – ее улыбка, обаяние и доброжелательность».

Наталья Базикова

Наталья Базикова - администратор и… коллекционер

«Каждая женщина в системе МЧС России – не просто коллега, но и зачастую творческий человек, имеющий интересные и необычные увлечения», - утверждают в пресс-службе.

Уже более 20 лет Наталья Базикова из Иваново увлекается коллекционированием брошей. А с недавних пор начала их сама мастерить.

«Сделанные Натальей войлочные броши радуют не только друзей и коллег, но и поднимают настроение ей самой. А это помогает в работе».

Наталья - начальник отдела административной работы Главного управления МЧС России по Ивановской области.