Десантники, дознаватели, пожарные: пять историй женщин-героев в рядах МЧС

Екатерина Паникар - спасатель-десантник Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
«Женщины разных профессий проходят в чрезвычайном ведомстве службу не только в качестве рядовых сотрудников, - сообщает в этот праздничный день дежурный пресс-службы Дмитрий Порецков, - но и занимают ответственные должности, даже - связанные с риском для жизни».
Екатерина Паникар - спасатель-десантник Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Девушек сюда спасателями не берут, но Екатерина стала исключением.
В нее поверили будущие коллеги.
Екатерина прыгает с парашютом, владеет приемами карате, ездит верхом, имеет разряды в шести видах спорта. А ещё она - двукратная мировая рекордсменка и пятикратная - в национальных рекордах России.
Спасатель - десантник Екатерина Паникар - инструктор по парашютно-десантной подготовке, готовит будущих спасателей для работы в труднодоступных районах.
А дома маму Катю ждут двое чудесных ребятишек.
Ирина Прохорова
В Старом Осколе уже 14 лет начальником пожарно-спасательной части служит Ирина Прохорова.
«Она - единственная женщина-руководитель в гарнизонах пожарной охраны Белгородской области, и свои командирские обязанности выполняет так, что некоторые мужчины могут только позавидовать, - читаем в оперативной сводке. - С каждым бойцом легко находит общий язык, решает все вопросы на высоком профессиональном уровне».
А ещё Ирина гордится сыном, который пошел по стопам своей мамы - он тоже пожарный.
Елена Киселева
Елену Киселеву из Ногинского спасательного центра каждый день на работе с нетерпением ждут четвероногие воспитанники.
«Пес Арди смотрит на свою вожатую как настоящий «джентльмен» - преданным взглядом, готовый с полуслова выполнять все ее команды и следовать за ней на самое сложное задание в любую погоду», - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе.
За время работы в Ногинском центре Елена подготовила и аттестовала 5 служебных собак для поисково-спасательной и минно-розыскной службы, ее питомцы участвовали в ликвидации многих чрезвычайных ситуаций.
Елена никогда не бросает своих четвероногих партнеров по работе, которые уже «вышли на заслуженную пенсию».
Собака Рубби теперь живет у Елены дома, а пес Мяша продолжает «нести службу» в квартире ее уже взрослой дочери.
Марина Савченко
«Несмотря на свой «юный возраст», старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы из Хабаровского края Марина Савченко не только хороший профессионал, но еще и преподаватель, аспирант, а также мама троих детей, - сообщает МЧС в другой восьмимартовской оперативной сводке. - Марине нравится проводить открытые уроки в детских садах и школах с ребятишками, обучать в вузе студентов, разъяснять во время рейдов жителям правила безопасного поведения.
«Главные «приемы» Марины Савченко в работе – ее улыбка, обаяние и доброжелательность».
Наталья Базикова
«Каждая женщина в системе МЧС России – не просто коллега, но и зачастую творческий человек, имеющий интересные и необычные увлечения», - утверждают в пресс-службе.
Уже более 20 лет Наталья Базикова из Иваново увлекается коллекционированием брошей. А с недавних пор начала их сама мастерить.
«Сделанные Натальей войлочные броши радуют не только друзей и коллег, но и поднимают настроение ей самой. А это помогает в работе».
Наталья - начальник отдела административной работы Главного управления МЧС России по Ивановской области.