Украинский народ в ужасе: Руководство страны разрешит солдатам заключать однополые союзы

Украинский депутат Совсун предложила разрешить военным заключать однополые браки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Толерантные и хрупкие европейские сердца обливались кровью, когда украинский военный в видеороликах жаловался иностранным журналистам, что, мол, когда его убьют, то тело передадут родителям, которые будут хоронить по православному обряду со священником, а не "секс-побратиму", который сидит рядом в окопе. И таких ЛГБТ-военных в ВСУ сейчас очень много.

Но теперь все эти военные могут вздохнуть с облегчением, равно как и их европейские сопереживатели. В Верховную раду Украины внесен законопроект "О регистрируемых партнерствах". Он разрешит ЛГБТ-меньшинствам Украины, в первую очередь, военным, оформлять и узаконивать свои, пока еще считающиеся в этой стране нетрадиционными, сексуально-семейные отношения и союзы.

- Я уверена: как общество мы созрели, чтобы вырваться из российских скреп и совкового мировоззрения. Опросы доказывают это: 56% украинцы полностью и скорее согласны с тем, что ЛГБТ-люди должны иметь право на гражданские партнерские отношения, - обосновала первоочередную необходимость законопроекта его автор - депутат ВРУ от фракции "Голос", экс-замминистра образования в правительстве Януковича Инна Совсун и призвала. – Так давайте наконец сделаем это. При поддержке Верховной Рады законопроект наконец поможет парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследования, соцзащиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера или партнера.

А чтобы повысить шансы на прохождение законопроекта в парламенте депутат Совсун подчеркнула: "И это ещё одно, что делает нас и россиян просто биологически разными видами".

Нет, ну если вопрос поставлен таким ребром, чтобы абы не как у "москалей", то тут ни один украинствующий парламентарий просто не сможет возвысить свой голос против инициативы. Только "за". Причем, наискорейше. Тем более, что автор законопроекта призналась, что работала над ним девять месяцев, практически вынашивала, как ребенка суррогатная мать. Правда, не одна, а в компании с общественными организациями "ЛГБТ военные за равные права" и "Точка опоры ЮА — NGO Fulcrum UA".

В общем, такое партнерство – это пока еще не брак, но статус, который должен помочь парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав при смерти или исчезновении партнера или партнерши.

Хотя инициатива распространяется, по идее, на всех гомосексуалистов, в первую очередь проект разработан для военных. Чего не скрывает и сама депутат Совсун, которая в своем аккаунте в соцсети говорит преимущественно об историях среди военных. При этом, предполагается, что свои "отношения" военные педерасты смогут оформить в гораздо более короткие сроки, чем обычные гетеросексуальные пары – их "зарегистрируют" спустя не 2 месяца после подачи заявления, а всего лишь через 10 дней.

Правда, похоже, ЛГБТ опять остались недовольны, поскольку такое "партнерство" не предоставляет им никаких налоговых льгот или прочих преференций. Недовольны оказались и рядовые украинцы, которые напихали Совсун полную "панамку" непраздничных пожеланий в канун 8-го марта в связи с этим законопроектом.

- Ударились (извините, это литературный синоним – прим.авт.) на всю голову. Вы бы написали законопроект про повышение пенсий, выплат на детей, уменьшения тарифов на коммуналку, а не занимались фигней (еще один литературный синоним оригинального выражения).

- Про батальоны военных ЛГБТ трещат из всех щелей. Но никто их в глаза не видел. Теперь всю страну будем нагибать из-за того, что несколько все же там воюют.

- Какой позор... Для чего во время боевых действий дразнить общество и раскалывать страну? Уже не говоря о вызове моральным ценностям христиан, которыми является большинство украинцев. Как молиться за победу, если идет такая насмешка над истиной Божьей?

- Гранты нужно отрабатывать. Нормальные мужчины воюют, а такая мразота, как ты нивелирует их жертвы, - среди всех осуждений в обсуждении слышится голос разума, совершенно четко указывающий на причину такой активности именно в этом направлении.

Так ведь и сама автор проекта не скрывает: "Я могу сказать, что именно этого требуют от нас наши западные союзники - и это правда, они требуют".

Такой вот подарок украинским гомосексуалистам от украинских депутатов (собственно, а разве есть разница?) на 8-е марта. Которое, кстати, на Украине уже перестали праздновать.

Но вот интересно, а чем всех их не устраивает, если речь идет об имуществе и о собственности, обычное завещание? Получается, не только про это сей законопроект, но и про многое другое.