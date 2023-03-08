Путин наградил самых сильных женщин страны: 17-летний военкор и мать-героиня

Владимир Путин 8 марта вручил россиянкам государственные награды за выдающиеся заслуги. Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

По случаю 8 марта Владимир Путин в Кремле вручил награды выдающимся женщинам.

- В нашей стране, пожалуй, нет таких отраслей, сфер деятельности, в которых женщины не добились бы серьезных, значимых результатов, - с самого начала президент напомнил, что Россия стала первой страной, давшей женщинам трудовые права.

- Вместе с тем признание заслуг женщин на профессиональном поприще у нас гармонично сочетается с глубоким пониманием непреходящей значимости материнства и традиционных ценностей нашей страны, - добавил глава страны.

Отдельно российский лидер поблагодарил женщин за выполнение воинского долга. Он напомнил, как медсестры на передовой спасают военных и раненых мирных жителей.

Первыми Путин вручил два ордена «Мать-героиня».

Певчая храма в Липецкой области (11 детей) Ольга Стрельникова к Путину вышла в платке. Первым делом она поблагодарила своего супруга-священника отца Олега.

- Без своих мужей не было бы и нас, как женщин, - отметила Стрельникова.

Второй орден получила Альбина Хайдаршина из Башкирии. Она родила 13 детей – старшей дочери сейчас 27 лет, младшему сыну 10 месяцев.

Орденом Мужества президент наградил 17-летнюю журналистку из Херсона Владу Луговскую.

- В 16 лет мы с колонной журналистов попали под обстрел – я получила первое ранение. Пыталась сбежать из госпиталя, чтобы быстрее вернуться на работу, - рассказала самая юная военная корреспондентка страны.

В конце она поблагодарила Путина за то, что у детей из новых территорий «теперь есть шанс на счастливую жизнь».

- Получила ранение в госпитале, но сама думала, как бы вернуться к работе. Мне кажется, в этом значительная часть российских женщин. Не просто ждать чего-то, а стремиться работать ради конечного результата, - похвалил президент.

Он отметил «подвижничество русских женщин».

- Коня на скаку остановят, в горящую избу войдут – это состояние души, - заявил Владимир Владимирович.

КОГО ЕЩЕ НАГРАДИЛ ПРЕЗИДЕНТ:

Орден Пирогова:

Людмила Белецкая из Луганской республиканской детской клинической больницы.

Орден Дружбы:

Галина Алексеева из музея Льва Толстого «Ясная поляна».

Всего 8 марта глава страны вручил награды 20 разным женщинам.

- И мужчины, и женщины появляются на свет благодаря женщине. Мы ощущаем материнскую теплоту и любовь всю жизнь. Это особая миссия всевышнего. В нормальном здоровом обществе она ценится выше всего. В нашем - тем более. У нас здоровое общество, основанное на исторических традициях, - сказал Путин в конце церемонии.