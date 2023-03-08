Информационная война Запада против России: Диверсии, шантаж и единственная правда

В канун Международного женского дня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приняла участие в праздничном выпуске шоу «Дайте сказать!». Фото: Иван МАКЕЕВ

В канун Международного женского дня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приняла участие в праздничном выпуске шоу «Дайте сказать!».

Она оценила идею министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая недавно представила концепцию… феминистической внешней политики.

- Честно говоря, холодок-то прошел по спине — потому что такой вот шариковщиной пахнуло. Там про то, мне даже неловко говорить, что документы, международные договоры, подготовленные женщинами отличаются в лучшую сторону, чем документы, подготовленные мужчинами. На мой взгляд — это просто антинаучно. А дальше уже следуют все остальные эпитеты. Это нельзя даже называть обратной дискриминацией. Давайте скажем по-простому, — это глупость. Вот есть такое простое наше слово. Когда необходимо участие женщины в выработке документов — а это касается материнства, детства, грудного вскармливания выкармливания, без женщин невозможно. Конечно, тут должны быть экспертами женщины. Но вообще, то, что женщины лучше — все это антинаучно. – уверена Захарова.

Разговор продолжил вопрос об участии в информационных войнах. Упомянула Захарова и американского журналиста Сеймура Херша, опубликовавшего материалы собственного расследования о взрывах на «Северных потоках».

- Конкретный пример: человек, который опубликовал расследование по «Северным потокам», американский журналист. Он не имеет никакого отношения к нашей стране – он – не гражданин России, он – не российский журналист; у него нет никаких контрактов, связей, соглашений о сотрудничестве с российскими или пророссийскими СМИ (по крайней мере, мне ничего об этом неизвестно)… Это не выскочка, а журналист, который десятилетиями занимался американскими проблемами, это расследователь, получивший Пулитцеровскую премию, знак качества в журналистике... И что мы видим? Игнор [расследования Херша о «Северных потоках], попытки маргинализации, попытки убедить аудиторию в том, что вообще ничего не произошло… Разве это не часть информационной войны?

Комментируя информационную агрессию, ведущейся в отношении России, Захарова отметила:

- Россия участвует в информационных войнах, не потому что нашей стране так хочется. Россия не ведет наступательную информационную войну, и даже многие годы наша страна не находилась в состоянии информационной войны, в качестве такого же участия, какое видели в отношении себя. Россия только отражала нападки и факты информационной агрессии, которые осуществлялись в наш адрес… Меня спрашивают: может быть, тоже нужно было запасаться этим самым информационным оружием в виде каких-то информационных диверсий, кибератак, шантажа? Я считаю, что, безусловно, нет. Иначе мы становимся такими же, как наши оппоненты. Тогда мы стали бы антиподами самим себе, превратились бы в тех, кому мы противостоим… Главным оружием, и в данном случае единственным, является правда. А это крайне сложно! Нет ничего сложнее, чем защищать правду. Так как нео и и ультралиберальные силы на Западе разрушают систему координат. Они, по сути, предлагают нам жить в мире глобальной постправды, где все подлежит переиначиванию, и нет ничего, что мы могли бы оставить в качестве точки отсчета.