«Русский вызов»: жаркие подробности нового шоу с Загитовой, Медведевой и другими звездами фигурного катания

Фото: Первый канал

После международного бана российских спортсменов остро встал вопрос: а где теперь можно увидеть наших блестящих фигуристов? Часть выступает в коммерческих шоу, некоторых можно увидеть в проекте «Ледниковый период». А вот если бы всех вместе....

Кажется, проблему решил Первый канал, который совсем скоро запускает суперпроект «Русский вызов» — революционное шоу, где на лед с красочными номерами выйдут 10 олимпийских чемпионов (!), девять чемпионов мира и еще масса ярких и талантливых российских спортсменов. Разные поколения, разные стили и философия, а еще призовой фонд в 9 миллионов рублей. Как это будет происходить, «КП» рассказал один из идейных вдохновителей шоу — Александр Жулин, прославленный фигурист и тренер.

Александр Жулин Фото: Первый канал

- Александр, как родился проект "Русский вызов" и в чем его вызов?

- Когда-то давно в юном возрасте у нас был турнир по фигурному катанию «Калинка» (так же назывался знаменитый танец олимпийских чемпионов Ирины Родниной и Александра Зайцева — Авт.): он проходил среди юниоров сборной, и выступали все: танцоры, парники, одиночники — все выходили с красивыми показательными номерами. Старались исполнить нечто оригинальное и интересное, благо примеров была масса — к примеру, Игорь Бобрин с номером «Спящий ковбой» (легендарный номер советского фигуриста — Авт.) и другие.

С Майей Усовой мы несколько раз выигрывали этот турнир. Зрителям он нравился, всегда были полные залы. Нечто подобное хотелось и реализовать.

Фото: Первый канал

- Кто должен оценивать показательные номера? Это же не будет полноценным конкурсом.

- Люди искусства. На мой взгляд, это самое правильное решение. Так вот, та идея уперлась в сложности по логистике — организовать подобное было непросто. А через некоторое время мы обсудили это с Первым каналом, им идея показалась очень интересной. И шоу «Русский вызов», созданное спортивной дирекцией Первого канала, которое мы увидим 18 марта, станет пробой пера в этом смысле. Посмотрим, как это будет выглядеть. Определяющими факторами должны стать прежде всего артистизм и идея номера. То есть это не про четверные прыжки, а про искусство на льду.

Фото: Первый канал

- Но каждому спортсмену важно будет получить профессиональную оценку, ведь все будут стараться выдать максимум.

- Именно поэтому судить должны люди из мира искусства, отстраненные от фигурного катания: балет, кино, музыка. Только ни в коем случае не те, кто имеет отношение к фанатским блокам (группам, чрезмерно активно болеющим за одну или другую фигуристку — Авт.) — тогда потеряется смысл. Так что судьи должны быть творческими — пусть судят, как сердце велит. В этом и интерес. Как к серьезному соревнованию к этому турниру я бы не относился. Тут весь смысл в красоте игры.

- И все же словосочетание «русский вызов» в названии несет определенный посыл. Возможно, даже идеологический. Ведь запрещенные русские фигуристы соберутся вместе, чтобы показать, какой красоты себя и зрителей лишили западные спортивные федерации. Так?

- Совершенный факт, что мы увидим в этом шоу неимоверное количество олимпийских чемпионов (десять!). Ни одна страна мира таким похвастаться не может. И таким образом мы покажем, на что способна русская школа фигурного катания.

Фото: Первый канал

- Реальной альтернативой международным соревнованиям, куда нам путь заказан, это шоу может стать?

- Если двигаться в этом направлении, тогда концепцию я бы слегка видоизменил. И приблизил бы формат именно к соревнованиям. А вообще, это довольно сложно, потому что судьи в «Русском вызове» у нас непрофессиональные. Скорее, проект — новое ответвление в фигурном катании. Посмотрим, как это пойдет. А потом сядем и подумаем.

ПРАВИЛА ПРОЕКТА

Каждый участник выступит с оригинальным и эксклюзивным шоу-номером, поставленным специально для турнира. Продолжительность — от 2,5 до 3 минут, в остальном ограничений нет, ни по техническим элементам, ни по реквизиту и костюмам. Призовой фонд — 5 миллионов рублей за победу, 3 миллиона рублей за второе место и 1 миллион рублей за третье. А также — специальные номинации и приз зрительских симпатий.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Олимпийские чемпионы и/или чемпионы мира:

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Камила Валиева, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алексей Ягудин.

Спортсмены, отобранные по заявкам:

Софья Акатьева, Макар Игнатов, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Михаил Коляда.

«Русский вызов», Первый канал, 17.15