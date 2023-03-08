Победила дружба: матч с участием звезд хоккея прошел на льду Байкала

Идею проводить хоккейные матчи на льду Байкала предложил Вячеслав Фетисов в 2020 году. Легенда мирового спорта, двукратный олимпийский чемпион, а ныне - первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, посол доброй воли ООН и председатель Всероссийского общества охраны природы, предложил привлечь больше внимания к экологии уникального озера. Именно поэтому 8 марта, уже во второй раз в поселке Большое Голоустное собрались любители хоккея. Зрелище обещало быть уникальным: звезды советского и российского хоккея встречались с командой губернатора Иркутской области.

- Байкал - это наше общее достояние, это жемчужина мира и мы сделаем все возможное, чтобы эта уникальная экосистема сохранилась для наших детей и внуков, чтобы подход к развитию этой территории был экологичным, научно-обоснованным и, главное, приносил радость и пользу на долгие годы вперед, - отметил на открытии праздника Вячеслав Фетисов. - Сегодня праздник спорта, природы и будущего. Это наше достояние, наша страна, которой мы гордимся.

Его поддержал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:

- Мы снова здесь, на хоккейном матче с великими хоккеистами, находимся в изумительном месте, которое вместе должны сохранить для наших детей и внуков.

Большой сюрприз для всех: первый вброс шайбы проводят советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Ирина Роднина и амбассадор экологического движения “Вода России”, актриса Юлия Михалкова.

Имена участников предстоящего матча обсуждались среди болельщиков задолго до начала игры. Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Николай Гуляев, Андрей Коваленко, Алексей Жамнов, Илья Спицын, Александр Якушев. Уникальный состав! Многие в этот день стали счастливыми обладателями заветных автографов на майках и фотографий на память с кумиром.

Фото: Евгений Михайлов

Противостояла именитым профессионалам команда губернатора Иркутской области Игоря Кобзева во главе с капитаном - главой региона. И хотя в ее составе - игроки-любители, борьба развернулась нешуточная. В первом периоде обе команды вели себя весьма галантно, но потом азарт взял свое. Более того, две первых шайбы залетели именно в ворота звезд хоккея! Несколько раз счет становился равным и снова один из соперников вырывался вперед. Однако на последних минутах матча последняя шайба решила дело - ничья!

- Победила дружба, и это правильно!, - считает Александра Лемешева, хоккеистка из Ангарска, которой посчастливилось выступить в роли голкипера команды звезд. - Наша сегодняшняя игра была посвящена Байкалу, спорту, нашей стране. И тут не может быть проигравших.

Не было расстроенных лиц и среди болельщиков, ведь они с одинаковым жаром поддерживали обе команды.

По окончании матча игроки вместе поздравили женщин с праздником весны:

- Вы наш стимул, наша надежда, все наши победы - для вас и благодаря вам.

Главный итог дня: волонтеры акции “Вода России” навели после праздника полный порядок на льду, чтобы ничего не попало в воду.