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Экономика8 марта 2023 17:30

США исключили из списка санкций одну из дочек Сбербанка

Неужели ограничения против нашего банковского сектора начали смягчать
Андрей ЗАЙЦЕВ
Ведомство исключило из ограничительных списков бывшую дочку Сбербанка

Ведомство исключило из ограничительных списков бывшую дочку Сбербанка

Фото: Shutterstock

Министерство финансов США выпустило обновление к своим санкционным спискам. В длинном документе перечисляются люди и организации, включенные туда с 1 января этого года. В основном это представители России, Ирана и Китая. Но на 8 марта американцы решили сделать подарок.

Ведомство исключило из ограничительных списков бывшую дочку Сбербанка. В документе она фигурирует под четырьмя разными названиями. Но суть одна. Теперь из-под санкций США выведен казахский Bereke Bank. Еще в прошлом году он назывался Сбербанк Казахстан, а на многих банкоматах в этой стране до сих пор красуется зеленый бренд Сбера.

В сентябре все казахстанские активы крупнейшего российского банка купил холдинг «Байтерек», подконтрольный правительству республики. По данным Frank Media, сумма сделки могла составить $250 – 400 млн. Тогда же новый владелец банка подал в Минфин США пакет документов о снятии санкций с банка.

Для российской экономики это событие вряд ли будет значимо. Говорить о смягчении санкционного режима не приходится. Юридически казахстанский банк сейчас никаким образом не аффилирован с российским банком.

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