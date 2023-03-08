В Южной Корее определили самого завидного жениха

Ли Мин Хо является эталоном мужской красоты Фото: EAST NEWS

35-летний Ли Мин Хо - известный южнокорейский актёр, модель, певец и общественный деятель. На его аккаунты в соцсетях подписано более 30 млн. человек! Он известен благодаря фильмам «Мальчики краше цветов», «Городской охотник», «Наследник». Еще он – официальное лицо рекламных кампаний южнокорейского минтуризма.

Совсем недавно Ли демобилизовался из армии. В юношеском возрасте он не считал себя особо привлекательным и собирался стать профессиональным футболистом, так что всегда отказывался от предложений попробовать себя на сцене.

Недавно актер столкнулся с серьёзным испытанием: страшная автомобильная авария, в которую попал Ли Мин Хо, унесла жизнь друга его детства, а сам Ли более полугода провел на больничной койке.

Европейцам непонятен образ корейских актеров, ведь в кадре они всегда нежные и привередливые. Также неотъемлемой частью азиатского кино является обязательный, порой чрезмерный макияж актеров-мужчин. Так что кому-то может показаться, что они чересчур женственные.

Но вот поклонницы так не считают. И Ли Мин Хо является для них эталоном мужской красоты.

Некоторые фанатки в порыве обожания желали смерти актрисе, которая собиралась замуж за Ли. Однако свадьба не состоялась, и на данный момент Ли Мин Хо является самым завидным женихом Южной Кореи.