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Политика8 марта 2023 18:17

США «сливают» Украину на фоне кризиса? Зеленский получил унизительное письмо

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что он не будет "выписывать безлимитные чеки" Украине
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти

Фото: REUTERS

Да что же это такое творится?! Что происходит, я вас спрашиваю! Вовку Александровича Зеленского, президента (пока еще) Украины начинают возить мордой уже не по столу, а по полу, как какого-то несмышленого нашкодившего щенка. Мордой, как говорится, и прямо в … В него, да.

Накануне Зеленский пригласил спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти посетить Украину, "чтобы увидеть, как мы работаем, что происходит, что навлек конфликт и что за люди сражаются за Украину". И вот получил из США ответ, но совсем не тот, на который рассчитывал.

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти, на секунду – третий человек во властной иерархии США, но, похоже, что первый в этой иерархии по уму и здравомыслию, ответил отказом на приглашение. Да еще в таких выражениях, что если бы Зеленский был дворянином, ему впору было бы вызывать американца на дуэль. Как объяснил Маккарти, ему не требуется ехать в Украину для принятия решений о помощи Киеву. Более того, из ответа спикера очень четко следует, что "золотой век" грабежа и мародерства Украиной своих союзников по ту сторону Атлантического океана проходит.

- Позвольте очень четко прояснить то, что я сказал: никаких безлимитных чеков, ладно? Итак, с этой точки зрения, мне не нужно ехать в Украину, чтобы понять, где есть безлимитный чек, а где нет, - ответил американский конгрессмен, общаясь с CNN. - Я буду продолжать получать разведданные и другие сообщения, но мне не нужно ехать в Украину или Киев, чтобы увидеть это. И моя позиция всегда заключалась в том, что я не буду выписывать безлимитный чек ни на что.

Вовчик, наступил тот этап, о котором Остап Бендер предупреждал Шуру Балаганова: "скоро ваши рыжие кудри примелькаются, и вас начнут просто бить". И мы тоже предупреждали тебя, Вольдемар, об этом. И что с того, что кудри не рыжие. Бьют-то, как говорил один твой соплеменник, все равно не по паспорту, а по морде. И вот эти шуточки с сиреной воздушной тревоги, они уже не действуют даже на тех, кто не очень развит умом.

Американца понять можно. Президент Байден допрезидентствовался до того, что США сейчас живут в ожидании того, какое решение примет Конгресс: поднимет ли он потолок госдолга на новый уровень, или стране придется объявлять дефолт. Сомнений в том, что будет избран первый вариант, по большому счету, ни у кого нет. Но дело в том, что установленный законом лимит в $31,4 трлн. долларов был превышен еще в январе, а сейчас все финансирование государственного и социальных секторов осуществляется в ограниченных пределах. Министр финансов США Джанет Йеллен уже направила лидерам Конгресса письмо с просьбой увеличить потолок, а иначе средства бюджета могут закончиться уже летом, и экономику США ждут катастрофа и резкий рост безработицы из-за потери 7 миллионов рабочих мест. Республиканцы готовы повысить лимит заимствований для правительства США, но в ответ требуют от Байдена сокращения помощи Украине.

Чем там закончится свара между демократами и республиканцами – это их американское внутреннее дело. Но вот что касается Зеленского – это уже становится тенденцией, как в том анекдоте про оленей, прыгающих со скалы в штормовое море. Ведь еще недавно сам Байден приезжал, а теперь приходится оправдываться за чужие подрывы "северных потоков", а вдобавок ко всему еще и спикер Конгресса отказался от приглашения.

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