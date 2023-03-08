США «сливают» Украину на фоне кризиса? Зеленский получил унизительное письмо

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти Фото: REUTERS

Да что же это такое творится?! Что происходит, я вас спрашиваю! Вовку Александровича Зеленского, президента (пока еще) Украины начинают возить мордой уже не по столу, а по полу, как какого-то несмышленого нашкодившего щенка. Мордой, как говорится, и прямо в … В него, да.

Накануне Зеленский пригласил спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти посетить Украину, "чтобы увидеть, как мы работаем, что происходит, что навлек конфликт и что за люди сражаются за Украину". И вот получил из США ответ, но совсем не тот, на который рассчитывал.

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти, на секунду – третий человек во властной иерархии США, но, похоже, что первый в этой иерархии по уму и здравомыслию, ответил отказом на приглашение. Да еще в таких выражениях, что если бы Зеленский был дворянином, ему впору было бы вызывать американца на дуэль. Как объяснил Маккарти, ему не требуется ехать в Украину для принятия решений о помощи Киеву. Более того, из ответа спикера очень четко следует, что "золотой век" грабежа и мародерства Украиной своих союзников по ту сторону Атлантического океана проходит.

- Позвольте очень четко прояснить то, что я сказал: никаких безлимитных чеков, ладно? Итак, с этой точки зрения, мне не нужно ехать в Украину, чтобы понять, где есть безлимитный чек, а где нет, - ответил американский конгрессмен, общаясь с CNN. - Я буду продолжать получать разведданные и другие сообщения, но мне не нужно ехать в Украину или Киев, чтобы увидеть это. И моя позиция всегда заключалась в том, что я не буду выписывать безлимитный чек ни на что.

Вовчик, наступил тот этап, о котором Остап Бендер предупреждал Шуру Балаганова: "скоро ваши рыжие кудри примелькаются, и вас начнут просто бить". И мы тоже предупреждали тебя, Вольдемар, об этом. И что с того, что кудри не рыжие. Бьют-то, как говорил один твой соплеменник, все равно не по паспорту, а по морде. И вот эти шуточки с сиреной воздушной тревоги, они уже не действуют даже на тех, кто не очень развит умом.

Американца понять можно. Президент Байден допрезидентствовался до того, что США сейчас живут в ожидании того, какое решение примет Конгресс: поднимет ли он потолок госдолга на новый уровень, или стране придется объявлять дефолт. Сомнений в том, что будет избран первый вариант, по большому счету, ни у кого нет. Но дело в том, что установленный законом лимит в $31,4 трлн. долларов был превышен еще в январе, а сейчас все финансирование государственного и социальных секторов осуществляется в ограниченных пределах. Министр финансов США Джанет Йеллен уже направила лидерам Конгресса письмо с просьбой увеличить потолок, а иначе средства бюджета могут закончиться уже летом, и экономику США ждут катастрофа и резкий рост безработицы из-за потери 7 миллионов рабочих мест. Республиканцы готовы повысить лимит заимствований для правительства США, но в ответ требуют от Байдена сокращения помощи Украине.

Чем там закончится свара между демократами и республиканцами – это их американское внутреннее дело. Но вот что касается Зеленского – это уже становится тенденцией, как в том анекдоте про оленей, прыгающих со скалы в штормовое море. Ведь еще недавно сам Байден приезжал, а теперь приходится оправдываться за чужие подрывы "северных потоков", а вдобавок ко всему еще и спикер Конгресса отказался от приглашения.