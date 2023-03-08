Европа пытается спасти Украину от краха: новые миллиарды направлены на оружие для Киева

Боррель отрапортовал, что Евросоюз до конца текущего месяца проведет тренировки и обучение 11 тыс. украинских военных Фото: REUTERS

В Швеции завершилась встреча глав министерств обороны стран-членов Евросоюза. В ней принял участие и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Обычно несловоохотливый Боррель перед началом саммита и после него крайне активно взаимодействовал с прессой и выдал целый ряд взаимоисключающих друг друга заявлений.

В частности, он сказал, что «предпочел бы говорить о мире». Несколькими часами ранее, анонсируя повестку дня саммита, Боррель подтвердил, что намерен предложить европейским военным не откладывать поставки вооружений Киеву в долгий ящик, а незамедлительно снабдить ВСУ уже имеющимися на их военных складах боеприпасами.

- Это то, что мы должны делать сегодня, сохраняя двери открытыми для любого вида мирных переговоров. – отметил Боррель. - Каждый день боеприпасы из государств ЕС прибывают на Украину. Это непрекращающийся поток. Но он должен быть увеличен. Надо поставлять быстрее и больше.

На эти цели ЕС предполагает выделить 1 млрд. евро. Эти деньги будут направлены на восполнение европейских арсеналов, которые могут быть опустошены экстренными поставками в Украину. Еще один миллиард Боррель предложил выделить на совместные закупки боеприпасов в среднесрочной перспективе.

Источником средств на оружие он определил… Европейский фонд мира. Окончательное решение по этому вопросу Боррель планирует продавить на расширенной встрече глав МИД и минобороны стран, входящих в Евросоюз, запланированную на 20 марта.

Как оказалось, из этого фонда уже утекли 450 млн. евро; они попали на счета оборонных ведомств европейских стран, направивших различные виды вооружений в Незалежную.

Боррель также отрапортовал, что Евросоюз до конца текущего месяца проведет тренировки и обучение 11 тыс. украинских военных; к концу года это количество утроится.

Не стал он уклоняться и от вопроса, связанного с расследованиями, подтвердившими непричастность России к диверсиям на нитках газопроводов «Северный поток». Ответ Борреля был эмоциональным, витиеватым и бессмысленным:

- Что касается "Северных потоков", то речь идет о серьезных вопросах. Но никогда не стоит бояться правды. Я не боюсь правды… Но сейчас мы говорим исключительно о предположении. Выяснение точных обстоятельств произошедшего продолжается в Швеции, Германии и Дании. Пока продолжаются расследования, мы не можем делать выводов. – сказал он, отказавшись от дальнейших расспросов.