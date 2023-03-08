Герой спецоперации «Z» матрос Бураков смел позиции врага «Ураганом»

Рядовой Шамиль МАГОМЕДШАПИЕВ и старший матрос Егор БУРАКОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Неприятелю времени давать не должно, пользоваться сколько можно его ошибкой и брать его всего смело со слабейшей стороны», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «В двух шеренгах сила, в трех полторы силы: передняя рвет, вторая валит, третья довершает».

СПАС ЖИЗНИ РАНЕНЫМ МОРПЕХАМ

Рядовой Шамиль МАГОМЕДШАПИЕВ

«Рядовой Шамиль Магомедшапиев в ходе специальной военной операции своевременно и на высоком профессиональном уровне оказывал неотложную медицинскую помощь российским военнослужащим. Группа морских пехотинцев, в составе которой действовал Магомедшапиев, выполняла задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Ожесточенно обороняясь, противник, массированным минометным огнем пытался остановить наступление российских военнослужащих. В ходе боя Шамиль, невзирая на постоянные обстрелы, вынес на себе из-под шквального огня 5 раненых российских военнослужащих и, погрузив их в санитарный автомобиль, эвакуировал в полевой медицинский отряд. На протяжении всего пути Шамиль поддерживал жизненные функции раненых, в результате чего все пятеро, несмотря на тяжелые ранения, были доставлены в госпиталь, где им была оказана неотложная медицинская помощь. Мужественные и самоотверженные действия рядового Шамиля Магомедшапиева позволили спасти жизни раненым военнослужащим».

СМЕЛ ПОЗИЦИИ ВРАГА «УРАГАНОМ»

Старший матрос Егор БУРАКОВ

«Экипаж боевой машины «Ураган» вместе со старшим матросом Егором Бураковым, действуя в составе батальонной тактической группы, выполнял боевую задачу по вытеснению украинских националистов с занимаемых позиций. Находясь под огнем националистов, Бураков продолжал точно поражать цели и маневрировать, успешно прикрывая подразделения российских Вооруженных Сил. В результате точных ударов был уничтожен вражеский минометный расчет, а также нанесено поражение живой силе боевиков. Понеся потери в живой силе, враг был вынужден оставить занимаемые позиции и отступить. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга старший матрос Егор Бураков награжден медалью «За Отвагу».

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