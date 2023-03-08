Иосиф Пригожин осудил уехавшего в Дубай Даню Милохина: «Сделали из него звезду, а он назвал всех мудаками»

Даня Милохин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В октябре Даня Милохин объявил об уходе из шоу Первого канала «Ледниковый период». 21-летний тиктокер участвовал в проекте в паре с чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Певец со скандалом покинул программу, оставив Женю без партнера в разгар состязания. Блогер объяснил, что очень устал и хочет отдохнуть в Дубае. После ОАЭ он отправился в США. Из-за границы Милохин так и не вернулся. Зрители «Ледникового периода» раскритиковала поступок тиктокера. А после того, как он спел гимн Украины вместе с киевским блогером, россияне и вовсе потребовали лишить артиста гражданства.

Иосиф Пригожин считает поведение Дани возмутительным. По мнению продюсера, Милохин – пустышка, раскрутившаяся исключительно благодаря поддержке людей, сделавших из него звезду. Иосиф заявил, что не хочет никого лишать гражданства, но признался, что глубоко разочарован поведением парня.

«Просто мне неприятно, когда, например, из обычного катка на льду Даня Милохин, детдомовский мальчик, из-за своей глупости создает политизированную ситуацию, когда он берет и кидает чемпионку мира. Просто ему захотелось поехать отдыхать в Дубай, - высказался Пригожин в программе «Вы держитесь!» на RTVI. - После этого он обвинил всех в том, что мы мудаки просто. Это разве нормально? То есть этого щенка накачали, сделали из него звезду. Кто его делал звездой? Мы его делали звездой! Что, кроме него, никого больше не было? Были. Ему предоставили все возможности».

Иосиф Пригожин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пригожин также прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Ивана Урганта. 44-летний ведущий шоу «Вечерний Ургант» пропал из эфира и давно не появляется на публике. Продюсер считает, что критиковать артиста не стоит, ведь тот ничего не сказал.

«Мы все, представители искусства, музыки, кино, театра, не должны разбираться в политике. Нас, кстати, на протяжении всех этих лет отучали от того. Говорили: „Не лезьте в политику, занимайтесь своими делами“. Все занимались своими делами. У всех возникла цепная реакция — повесить черные картинки, потому что все офигели, у всех был шок», - считает Пригожин.

Сейчас тиктокер Дня Милохин по-прежнему живет в Дубае. Правда, денег на красивую жизнь у него почти не осталось. Блогер проел почти все свои гонорары, заработанные в России. Новых источников доходов у него нет. Артист объявил, что он в три раза снижает свои гонорары и вместо трех миллионов рублей будет брать по миллиону за концерт. Однако желающих организовать ему выступление по-прежнему нет.

Блогер не скрывает, что он в бедственном положении. Все его поклонники остались в России, а за границей он оказался никому не нужен. Рекламу в соцсетях ему теперь тоже никто не заказывает.

«То, что я уехал из России - вот что повлияло! У меня нет рекламы вообще! Зарабатываю ноль, реально ноль. Зато у меня есть друзья. Я не откладывал никогда, всегда тратил. На ИП моем 70 тысяч рублей. На одной карте — тысяч 200 рублей, на другой — тысяч 150. Это все мои деньги, которые я сейчас имею. Я все вложил в себя», - признался недавно тиктокер.