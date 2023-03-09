Деми Мур переехала жить к Брюсу Уиллису и его новой жене

Деми Мур. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деми Мур переехала в дом бывшего мужа Брюса Уиллиса. 60-летняя актриса поселилась под одной крышей с экс-супругом и его нынешней женой, моделью Эммой Хемминг. Деми собирается помогать Эмме ухаживать за 67-летним Брюсом, состояние которого ухудшается с каждым днем.

Недавно у актера диагностировали новое неизлечимое заболевание.

«С того момента, как весной 2022 года мы объявили о том, что Брюсу диагностировали афазию, болезнь прогрессировала. Теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как FTD). К сожалению, проблемы с общением - лишь один из симптомов болезни, с которой борется Брюс», - сообщила недавно Эмма в соцсетях.

Разум Брюса угасает, его здоровье вызывает все больше опасений у близких. В эти трудные времена Деми решила быть рядом с бывшим мужем.

«Деми переехала, и она не уедет до самого конца», - рассказал источник Daily Mail.

Актриса уже успешно заботилась об экс-супруге во время пандемии. На изоляции Брюс жил не со своей нынешней женой, а вместе с Деми и тремя их дочками. Теперь Мур переехала в дом бывшего, чтобы быть рядом с ним.

«Сначала никто за пределами семьи не мог понять, что Деми делала, живя со своим бывшим и его новой женой, но теперь это имеет смысл», - рассказали инсайдеры. - «Деми была опорой для семьи и полна решимости сделать так, чтобы каждый день, оставшийся Брюсу на земле, был наполнен любовью».

Об актере заботится его семья: нынешняя жена Эмма, бывшая супруга Деми Мур и их дети. Фото: соцсети.

На Деми Брюс был женат с 1987 по 2000 год. В 2009 году он женился на английской актрисе и фотомодели Эмме Хеминг, у них растут дочери Ивлин и Мейбел.

Почти год назад стало известно, что Брюс Уиллис страдает от афазии - расстройства речи. Болезнь сопровождается ухудшением памяти и нарушением внимания, так что звезде «Крепкого орешка» пришлось завершить карьеру в кино. Последние несколько лет артист был вынужден сниматься с наушников в ухе, через который ему диктовали реплики. На эту хитрость пришлось пойти после того, как у Уиллиса несколько раз возникали проблемы с речью на съемочной площадке. Режиссерам приходилось идти на всевозможные уловки. Например, они стали все чаще использовать вместо Уиллиса дублеров, чтобы увеличить время его присутствия на экране.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Запуск нового сезона «Голоса», возвращение команды Урганта на Первый и переход шоу «Импровизация» на СТС: что смотреть по ТВ (подробнее)