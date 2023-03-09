Военная спецоперация на Украине 9 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 марта 2023 года Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 марта 2023 года.

Бои на авдеевском направлении облегчили судьбу Донецка, так как ВСУ пришлось растягивать технику по линии боевого соприкосновения, что повлияло ни снижении интенсивности обстрелов столицы ДНР, об этом сообщил Ян Гагин, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина.

«Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность, конечно, не та, что была летом», - уточнил Гагин.

Россия столкнулась с прямыми угрозами безопасности и суверенитету, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград женщинам, приуроченной к Международному женскому дню.

Вооруженные силы России поразили штаб мотопехотной бригады украинской армии у населенного пункта Мемрик в ДНР, об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Артемовск Донецкой Народной Республики может перейти под контроль Вооруженных сил России в ближайшие дни, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.