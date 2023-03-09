Молодая жена Никиты Преснякова отметила день рождения в Майами в кружевном белье

Никита Пресняков с женой Аленой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Никита Пресняков уже несколько месяцев живет в США. Вслед за ним в Америку отправилась его молодая жена Алена Краснова. Ради любимого мужчины девушка бросила привычную жизнь в Москве и теперь вынуждена приспосабливаться к быту в чужой стране. Вечеринки, дорогие рестораны, занятия в фитнес-центре, пляж: в плотном будничном графике возлюбленной Преснякова нет ни секунды свободного времени.

Пока ее муж зарабатывает деньги, Алена неустанно работает над собой в спортзале. Результатами супруга Преснякова похвасталась в день своего рождения: 8 марта Алене исполнилось 26 лет. в Честь этого события Краснова устроила горячую фотосессию на балконе в розовом кружевном боди. На снимке избранница внука Пугачевой позирует с тортом в руках на фоне океана. Алена продемонстрировала стройную фигуру, длинные ноги и отличный загар, приобретенный на местном пляже.

«С днем рожденья меня 8 марта», - подписала фото Краснова.

Избранница внука Пугачевой в день рождения сфотографировалась на балконе. Фото: соцсети.

Возможно, фото сделано на балконе квартиры Кристины Орбакайте в Майами. Пока что у Никиты и его спутницы жизни нет собственного жилья в США. Никита поселился у мамы. Ее роскошные апартаменты в Майами расположены на берегу океана на первой линии. Сама Кристина вместе с мужем, гражданином США Михаилом Земцовым давно обосновалась в Нью-Йорке. Их дочь Клавдия, младшая сестра Никиты, тоже имеет гражданство США и ходит в американскую школу. Не исключено, что Никита также имеет американский паспорт или вид на жительство в этой стране.

Внук Аллы Пугачевой переехал в США в октябре прошлого года. Его отъезд из России совпал с началом частичной мобилизации, так что все решили, что молодой артист просто сбежал за границу. Но оказалось, что Никита отправился за океан в поисках себя. 31-летний Пресняков решил оставить карьеру музыканта: в Америке он занялся клипмейкерством. Никита снимает и монтирует клипы для других исполнителей.

В 2009 году сын певицы окончил Нью-Йоркскую киноакадемию (New York Film Academy), где обучался режиссуре. Теперь эти навыки ему пригодились. Никита уже снял клип для американской звезды Долли Партон. Для работы за океаном он взял псевдоним Ник Прес.