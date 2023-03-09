Что дает предпринимателям участие в реестре малого и среднего бизнеса?

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Малый и средний бизнес в России может рассчитывать не только на свои силы, но и на поддержку государства. Для этого ему надо состоять в реестре малых и средних предприятий. Кто его ведет, как в него попадает, что делать в случае исключения? Отвечает Корпорация МСП.

ОБОРОТ ДО ДВУХ МИЛЛИАРДОВ

Малым и средним бизнесом считаются предприятия, соответствующие определенным критериям. Такие организации и ИП автоматически включаются в единый реестр. Запись в нем позволяет пользоваться мерами господдержки.

Начнем с базовых вещей. Малые предприятия имеют до 100 работников годовой доход до 800 млн рублей. Средние предприятия – до 250 работников (до 1000 работников в легкой промышленности, до 1500 – в общепите) и оборот до 2 млрд рублей

Среди малых предприятий выделяют микропредприятия – с доходом до 120 млн рублей и численностью работников до 15 человек включительно. Организационные формы субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства): ИП, ООО, АО, КФХ, хозяйственное товарищество/партнерство, производственный/потребительский кооператив.

Новый бизнес включается в реестр на следующий месяц после регистрации (10-го числа). Он по умолчанию считается микропредприятием (без проверки), поскольку еще нет дохода и штат не укомплектован.

Реестр обновляется ежегодно 10 июля. При этом проводится проверка и в нем остаются только те, кто отвечает установленным критериям. Доход проверяется по налоговой декларации за прошлый год, число работников – по РСВ (расчет по страховым взносам), где указывается их среднесписочная численность.

Для сохранения статуса субъекта МСП необходимо сдать вовремя:

1. РСВ за прошлый год (до 25 января);

2. налоговую декларацию за прошлый год:

- на УСН (упрощенная система налогообложения) – организации до 25 марта, ИП до 25 апреля;

- на ОСН (общая система налогообложения) – организации до 25 марта, ИП до 30 апреля;

- на ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) – все до 25 марта.

На ПСН (патентная система налогообложения), НПД (налог на профессиональный доход) и АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения) ничего сдавать не нужно – это режимы только для малого бизнеса.

Если вовремя не сдать годовую декларацию или РСВ, то предприятие исключат из реестра 10 июля. При недостающих документах предприятие вернут в реестр 10-го числа следующего месяца. Однако останется запись об исключении и могут быть доначислены страховые взносы за период отсутствия в реестре.

КРОМЕ ОФШОРОВ

Для компаний есть дополнительный критерий отнесения к субъектам МСП – участие в уставном капитале иных организаций:

- до 49% капитала – доля организаций, которые не являются субъектами МСП (крупный бизнес и иностранные компании);

- до 25% капитала – доля государства, муниципалитетов, общественных объединений и фондов.

Критерий по уставному капиталу не применяется к резидентам «Сколково» и ряду инновационных компаний. Аналогично с ООО со 100-процентным участием общественных объединений инвалидов, а также с участием иностранных компаний, которые по критериям дохода и числа работников могут быть отнесены к малым или средним предприятиям по российскому законодательству (кроме офшоров).

Проверка критерия по уставному капиталу проводится автоматически по ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц). Подтверждение соответствия ему нужно только для акционерных обществ (поскольку в ЕГРЮЛ нет данных об акционерах). Перечни АО, которые соответствуют критерию, направляют в Федеральную налоговую службу (ФНС) держатели реестров акционеров (держатель должен быть указан в ЕГРЮЛ в сведениях об акционерном обществе).

Кто направляет списки организаций, к которым не применяется критерий по уставному капиталу:

- перечни инновационных компаний – фонд «Сколково», биржи, Минэкономразвития или Минобрнауки;

- перечни ООО с иностранными участниками – аудиторы;

- перечни ООО объединений инвалидов – общероссийские общественные объединения инвалидов.

Они присылают в ФНС указанные перечни ежегодно с 1 по 5 июля.

Необходимо проконтролировать включение организации в соответствующий перечень. Если ее в нем нет, то исправленный список надо направить с 1 по 5 число ближайшего месяца и организацию включат в реестр 10-го числа следующего за ним месяца.

Если организацию не включили в реестр, хотя поданы декларация и РСВ, то следует воспользоваться специальным сервисом на сайте реестра. Обнаруженную ошибку исправят при ежемесячном обновлении реестра 10-го числа.

Проблема не решена? Пишите в Корпорацию МСП на info@corpmsp.ru с приложением обращения и ответа ФНС.