Мамы-предприниматели России получат поддержку в открытии собственного дела

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«Мы запускаем обновленный проект «Мама-предприниматель». Это уникальная программа получает новый старт. Мы зарегистрировали на Министерство товарный знак Программы, также нами был пересмотрен состав партнеров. Теперь это исключительно российские компании. Обновлен и образовательный компонент - появились модули по востребованным компетенциям. Будет развиваться программа онлайн поддержки. Неизменным остается формат - это серия тренингов и грант на реализацию своих планов для победительницы каждого регионального этапа», – рассказала Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Программа реализуется уже 10 лет в большинстве регионов российской федерации. Ее выпускницы — это тысячи успешных предпринимательниц по всей России. С начала действия программы «Мама-предприниматель» участие в ней приняли около 7000 женщин, для которых было проведено 255 тренингов. Победительницами стали 247 человек.

В число партнеров-соорганизаторов вошли значимые организации в сфере поддержки предпринимательства: Корпорация МСП, фонд «Наше будущее», «Союз женщин России», национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», а также ряд других партнеров. Их представители обеспечат экспертный вклад в образовательные модули, в том числе о социальном предпринимательстве и успешный ход проведения «Мамы-предпринимателя» в целом.

«Современная женщина может все: быть надежной хранительницей домашнего очага, доброй и строгой мамой, понимающей и верной женой, заботливой и трепетной дочерью… Одновременно она может быть и лидером общественного мнения, талантливым творцом, интеллектуальным проектным менеджером, серьезным руководителем производства. Особый дар мамы-предпринимателя удержать баланс между всеми ролями, уготованными судьбой или выбранными ею самой. Уверена, что нашим участницам хватает мудрости и опыта, которыми они поделятся со всеми», комментирует партнер проекта Председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова.

В этом году в планах программы «Мама-предприниматель» обучить не менее 1500 участниц по всей стране формированию прибыльной идее для бизнеса, финансовому планированию и возможностью реализовать свой проект. В регионах программа пройдет в центрах «Мой бизнес», которые открыты по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», с 1 мая по 1 октября. Тренинги будут направлены на основные направления развития бизнес-проекта и охватят темы: работа с мотивацией, генерация идей и формирование прибыльных гипотез, бизнес-план, портреты целевой аудитории и ее сегментация, маркетинг, экономика и точка безубыточности бизнеса. По результатам работы индивидуально и в группах участницы сформируют свои проекты и представят их экспертам.

«По оценке нашего Фонда около 70% социальных предпринимателей – женщины. Совмещать заботу о детях и бизнес – очень сложная задача, с которой справляются избранные. При этом социальный бизнес требует большей эмоциональной отдачи, чем просто предпринимательство. Ты должен быть сильно замотивирован решить какую-то социальную проблему, отдавать своему делу много времени и сил. Программа «Мама-предприниматель» призвана поощрить таких удивительных женщин, вдохновить на развитие, предоставить площадку для обмена опытом и общения», делится директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.