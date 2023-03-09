«Недоверие сотрудникам – путь в никуда»

Гибель микроменеджмента в мире три года назад спрогнозировал нидерландский эксперт по цифровизации и технологиям. Сейчас всё больше прогрессивных компаний отказывается от навязчивого контроля над сотрудниками и стремления управлять всем в «ручном режиме». Больше доверять подчинённым руководителям помог опыт удалённой работы во время пандемии.

Мария Зайцева, топ-менеджер одной из ведущих компаний по управлению недвижимостью в России, убеждена, что доверие между начальством и подчинённым – мощный ресурс для развития всей компании. Это она проверила на себе. Пять лет назад небольшая компания дала ей, рядовому тогда специалисту, свободу принятия решений. В итоге, благодаря идеям Марии компания стала одной из крупнейших в России, заработала эталонный имидж и наращивает доход. О совместном росте успешного топ-менеджера и её компании - в материале «КП».

Характер быть первой

Мария Зайцева с детства всегда и во всём стремилась быть первой. При этом, благодаря развитой от природы эмпатии и тонкому чутью психолога всегда умела собрать вокруг себя нужных людей. Качества безусловного лидера проявляла со школы: участвовала во всех олимпиадах, была активисткой, а позже – старостой группы. Уже к старшим классам Мария поняла, что только учиться – мало, и в 17 лет начала совмещать учёбу с работой. Так она сама дала себе возможность пробовать и выбирать путь для развития.

«Я успела поработать в подборе персонала, продажах, личным помощником. Чувство перфекционизма присутствовало во всем, что я делала», – вспоминает Мария.

Прагматичность и умение просчитывать ходы наперёд определили выбор высшего образования – Мария успешно получила специальность по направлению Экономика и внешнеэкономическая деятельность предприятия в Политехническом университете. Развиваться Мария Зайцева решила всё-таки в области госзакупок, посчитав это направление наиболее перспективным. Параллельно с учёбой продолжала работать в разных компаниях, меняя направления. Разносторонний опыт в итоге помог ей стать специалистом высшего класса и незаменимым топ-менеджером в одной из ведущих компаний России по управлению недвижимостью. Даже на руководящей позиции Мария продолжает учёбу – изучает опыт зарубежных компаний, чтобы применять удачные практики в своей.

«Я первая в компании начала использовать нетворкинг как источник новых клиентов, способ обзавестись партнерами и в целом повысить уровень узнаваемости компании. Я начала участвовать в конференциях, выставках, неформальных мероприятиях. Завела много полезных для компании знакомств. Это было не так просто, так как основная «тусовка» находится в Москве, а мы всё-таки хоть и федеральная компания по масштабам, но – выходец из региона. Но мне все удалось».

Ключевой сотрудник

Компания «ФМ Сервис», управляющая недвижимостью в России, до прихода Марии Зайцевой была одной среди многих подобных. Их союз стал мощным катализатором роста и для компании, и для Марии, которую приняли на работу сначала на должность специалиста по тендерам. Её таланты видели и поощряли руководители. Уже через полгода работы у неё в управлении был целый отдел тендерных закупок. Опыта работы в сфере управления недвижимостью до этого у Марии не было, но трудности только разжигали желание расти и браться за новые направления.

«Компания сразу подошла мне по духу, взглядам на жизнь и темпам развития, – вспоминает Мария Зайцева. – Молодая, перспективная и энергичная, она показалась мне идеальным местом для того, чтобы остепениться и развиваться вместе. Первое время понятие facility management вызывало у меня много вопросов, но сфера меня затянула и увлекла. Я наладила работу двух новых департаментов, тендерного и коммерческого, и стала думать «А что дальше?»

А дальше учредители компании назначили инициативного сотрудника управлять вновь созданным департаментом развития. Мария Зайцева теперь определяет вектор развития всей компании, отвечает за связи с общественностью, внутренний и внешний PR, при этом диктует всей компании основные тренды рынка. А штат компании за время этого плодотворного сотрудничества увеличился с 50 до 1000 человек.

Лидерство на рынке

Вектор развития компании, который определила Мария Зайцева, привёл «ФМ Сервис» к признанию на всероссийском рынке. Комплексное управление своей коммерческой, промышленной и другой недвижимостью компании сейчас доверяют игроки с мировыми именами. Среди них Schlumberger, Газпром, Транснефть, Центробанк РФ, Сбербанк и другие. Привлечь таких крупных клиентов Марии Зайцевой помогли личные качества: коммуникативность, ответственность, энергичность, умение работать в режиме многозадачности в ограниченных сроках и грамотное управление персоналом. И конечно, имидж компании на рынке, который тщательно продумывала и прорабатывала Мария. Подтверждением высокого уровня стали сразу две престижные федеральные премии. Лучшей управляющая компания признана по версии CRE Federal Awards и Arendator Awards.

«Создание положительного имиджа – это целое искусство. Необходимо четко понимать психологию нашего клиента, наших сотрудников и даже психологию наших конкурентов. Тут я выступаю как связующее звено, находясь всегда в центре событий рынка недвижимости, являясь лицом компании для внешнего рынка и душой компании внутри. От понимания потребностей рождается предложение, которое может заинтересовать, – делится опытом Мария. – Создать имидж – это не просто нарисовать красивую картинку для клиентов. Важно содержание в первую очередь. Я погрузилась во все нюансы работы рынка, повысила свою экспертность и экспертность компании. Так нам стали доверять, так мы стали узнаваемы».

Доверяют на рынке теперь не только компании, но и самой Марии Зайцевой. Она признанный эксперт рынка недвижимости. В прошлом году в тех самых престижных конкурсах, совсем недавно признавших «ФМ Сервис» лучшей, уже Мария наряду с топ-менеджерами лидирующих компаний рынка (девелоперов, консультантов, брокеров и управляющих компаний), решала, кому вручить премию. Эксперт признаётся, что судейство стало для неё самым захватывающим опытом.

Имидж – не всё

Ежегодный прирост выручки управляющей компании составил 20 % с момента прихода Марии Зайцевой и благодаря её руководству, признают в «ФМ Сервис». Ей удалось сформировать мощные отделы продаж и госзакупок, а также грамотно вести планирование и управление процессами внутри компании в нынешней должности руководителя департамента. Но стать хорошим руководителем, признаётся она, удалось не сразу. Для этого она прошла множество обучающих курсов. Неумение делегировать задачи и работа по правилу «хочешь сделать хорошо – делай сам» Мария называет одними из главных ошибок начинающих руководителей.

«Первое время я постоянно терпела неудачи при подборе себе сотрудников. В большинстве случаев из-за моей неспособности довериться людям. Это был путь в никуда. Но после кучи обучений и консультаций мне удалось сформировать мощную команду для продвижения и развития компании».

Мария Зайцева признаёт, что её смелые инициативы удаются благодаря поддержке учредителей, которые, как и она, заинтересованы в устойчивом развитии компании. Умение рисковать с умом позволило компании браться за сложные проекты, открывать филиалы в других городах (сейчас их 34), брать под управление объекты из новых сегментов и инвестировать в развитие.

«Сейчас ключевые вопросы на нашем рынке – это импортозамещение, уход зарубежных игроков, кадровый голод. Но все проблемы решаемы, и я уверена, что из этого кризиса мы выйдем победителями, как выходили из предыдущих.

Мы не останавливали своё развитие даже в пандемию, когда все наши конкуренты выжидали, мы действовали и забирали новые проекты. Синергия текущих реалий российской действительности и зарубежного опыта – вот истинный путь правильного развития бизнеса».