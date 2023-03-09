Легендарному ансамблю Покровского исполнилось 50 лет

Популярный коллектив был первым в советское время ансамблем-лабораторией, популяризирующим народную песню

Ансамбль Покровского был страшно моден и знаменит в семидесятые-восьмидесятые. На фоне беспросветных советских песен вдруг возникла подлинная русская музыка – никакой попсы. Лучшие театральные режиссеры сразу ухватились и стали звать их к себе. А Юрий Любимов даже создал для ансамбля певческую мастерскую в своем театре.

В феврале этого года ансамблю Покровского исполнилось пятьдесят лет. Его основатель, Дмитрий Покровский, давно умер. Известно, что самые лучшие театры не живут после ухода их выдающихся создателей. Таганка без Любимова уже не Таганка, а МХТ потерял не только прежнее лицо, но и целую букву. Да и что нам сейчас до каких-то древнерусских песен.

Предсказать, что ждет зрителя на концерте "От фольклора до авангарда", приуроченного к 50-летию ансамбля, было невозможно. На сцену вышла компания немолодых людей в народных костюмах. Но когда они запели, зрители подались всем телом к сцене. Песни, выбранные еще Дмитрием Покровским, как лучшие, так и остались в репертуаре ансамбля, ничуть не обветшав за полвека.

На концерте звучали и северные песни, состоящие порой из трех-четырех нот, и многоголосие, и полифония казачьих песен.

Ансамбль Покровского всегда был еще и особой певческой школой. Исполнителям предлагалось изучить возможности собственного голоса, петь помимо собственных и несвойственные партии: низкие выходят наверх, высокие опускаются вниз. Ансамбль сохранил собственную традицию, основываясь на традициях русского народного голосоведения, а музыканты вплетают в музыку элементы различных жанров от джаза до симфонического новаторства.

Прежний мелодический в своей основе мир сменился в новом веке миром ритмическим, но за два часа концерта зритель получает такое мелодическое разнообразие, которого, оказывается, ждала и жаждала душа.

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