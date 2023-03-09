«Поет как Стинг, одет как Пинк»: Филипп Киркоров вызвал оторопь неожиданным образом

Певец Филипп Киркоров. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

55-летний Филипп Киркоров сейчас меняется со скоростью света. В прошлом году артист сделал пластику живота у звездного хирурга Тимура Хайдарова. А теперь к стройным формам идут в комплекте серо-голубые линзы и длинные волнистые локоны, как у Курта Кобейна.

Клава Кока (слева) и Филипп Киркоров. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- С кем только сейчас не сравнивают Филиппа. И с Пинк, и с Шер и даже с Клавой Кокой. И даже с покойным лидером группы «Нирвана» Куртом Кобейном. С последним они похожи один в один: голубые глаза и волнистый пепельный блонд, - замечает стилист-амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич. - Ну не зря же Филипп всегда говорил: «В душе я рокер!» Плюс ко всему культовые образы из 80-х и 90-х сейчас на пике трендов. Вот и Филипп не отстает от мировой моды.

Стилист Ирина Ковалевич. Фото: Личный архив

По поводу волос - это не парик. К своей короткой стрижке артист попросту нарастил (скорее всего, это было капсульное наращивание) кудри, - объясняет наш эксперт.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Не все же с ежиком на голове ходить! - говорит сам поп-король.

Когда мы снимали с Давой клип на песню «Ролекс», стилисты мне сделали дреды. Причем такие, что оторвать их можно было только с собственными волосами. Я решил, что пусть отрастет, и тогда я их состригу.

Теперь вот мой новый эксперимент. Но это практически мой натуральный цвет. Ничего красить особо не пришлось, – уверяет поп-король. - Нам артистам приходится меняться, поскольку нас встречают по внешности, а провожают по песням. Ну и конечно, любовь новая живет в моем сердце. Сейчас мне есть к кому возвращаться домой. Пока не буду рассказывать, кто и что. Но в душе есть это чувство и стимул жить дальше и творить.