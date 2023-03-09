Во Вселенной было два Больших взрыва: ученые впервые раскрыли тайну темной материи

Астрофизикам одного Большого взрыва мало. Они полагают, что мироздание было окончательно «сдано в эксплуатацию» лишь после второго Большого Взрыва.

Да будет тьма!

Понять, что из себя представляет и где прячется темная материя, пока не получается. Несмотря на все усилия и попытки представителей лучших умов человечества.

Темная материя невидима – для традиционных средств наблюдения. Но ощутима. Благодаря своей гравитации.

Вот какое недоразумение вырисовывается: у видимого вещества галактик – звезд, планет, астероидов, комет и пыли - одна масса, а ведут они себя - те же самые галактики – так, будто бы весят во много раз больше. Чуть ли не в 10 раз. От этого галактики не просто разбегаются, а разбегаются с ускорением. Собственно, это и дает астрофизики основание предполагают, что существует некая темная материя. Со свое темной силой и энергией. На них приходится до 95 процентов Вселенной.

Ученые из Принстонского Университета (Princeton University) до сути темной материи пока не добрались, но рискнули объяснить, откуда она взялась – такая странная и непохожая на обычную материю.

По разумению смельчаков, обычная – светлая материя, если так можно выразится, и темная, образовались отдельно друг от друга. То есть, не за один прием, а как минимум, за два – в результате второго Большого Взрыва, который последовал вскоре за первым.

Напомню, согласно верованиям, которых придерживаются большинство представителей традиционной науки, Вселенная появилась в результате единственного Большого Взрыва. Он бабахнул 13,8 миллиардов лет назад. Тогда так называемая сингулярность - нечто невообразимо крошечное и невероятно плотное - вдруг «взорвалось», расширилось-распухло, как тесто на дрожжах, только несравненно быстрее, и превратилось в окружающий нас мир.

Традиционное представление об сотворении мира: Один Большой Взрыв и поступательное развитие.

Физики полагают, что в самом начале Вселенная была чуть ли не жидкой и невероятно горячей - представляла собой так называемый кварк-глюонный суп. Некое подобие этой экзотической субстанции, состоящей из элементарных частиц, получают в экспериментах на Большом Адронном Коллайдере (БАК), разбивая вдребезги протоны. Уверяют, что тем самым будто бы «воспроизводят условия, существовавшие в первые мгновения жизни Вселенной».

Примерно через 20 минут (в нашем представлении времени) в расширяющейся Вселенной начался первичный нуклеосинтез – частицы, сталкиваясь, стали собираться в протоны и нейтроны. То есть, в видимую материю. Якобы одновременно образовалась и темная материя. Правда, непонятно, каким таким образом и из чего конкретно. Что не сильно убеждает, мягко говоря.

Ученые, ведомые профессором Екатериной Фриз (Katherine Freese), представили другую теоретическую модель, согласно которой темная материя возникла и эволюционировала независимо от светлой. И без какого-либо влияния и воздействия с ее стороны. Породил загадочную субстанцию отдельный взрыв - Большой Темный Взрыв, как его назвали. Он грянул примерно через месяц - или чуть меньше того - после первого, «нашпиговав» темной материей уже довольно сильно расширившуюся Вселенную.

По мнению авторов работы, их идея освобождает теоретиков от необходимости постоянно «оглядываться» на обычную материю, пытаясь отыскать темную. Ученые получают волю будут куда более разнообразные модели, чем нынешние, соизмеряя их с наблюдениями, конечно.

Вроде бы даже имеется возможность проверить теорию Темного Большого Взрыва. Он наверняка поднял сильную бурю в ткани пространства-времени. Особые гравитационные волны, вызванные вторым по силе сотрясением, обязаны до сих пор гулять по Вселенной. Шансы их обнаружить достаточно реальны.

Канонада космического масштаба

Еще до коллег из Принстонского Университета на Второй Большой взрыв уповал Доктор Хуман Давудьясл (Dr Hooman Davoudiasl) - физик-теоретик из Брукхейвенской национальной лаборатории (Brookhaven National Laboratory in Upton, New York). О чем сообщил в журнале Physical Review Letters.

Помимо темной материи ученый разбирался с не менее загадочным феноменом – так называемой барионной асимметрией, в результате которой появилось всё сущее, включая нас.

Поясню. По теории, у всех материальных частиц во Вселенной есть двойники - античастицы. Они такие же по массе, но состоят не из положительно заряженных протонов, нейтральных нейтронов и отрицательно заряженных электронов, а из «отрицательных» антипротонов и антинейтронов (с противоположным магнитным моментом). А вместо электронов у античастиц «положительные» позитроны.

В момент рождения Вселенной - в результате Большого Взрыва – темной и светлой материи, материи и антиматерия должно было бы образоваться поровну. Народившимся субстанциям следовало тут же аннигилировать - то есть исчезнуть со вспышкой света. В результате - никакой Вселенной. Однако она имеется. А раз так, то материи по какой-то загадочной причине стало больше, чем антиматерии, а темной материи больше, чем светлой. Но почему? Загадка…

Хотя, нет абсолютной уверенности в том, что вещество преобладает везде. Во всех уголках Вселенной. Может быть, где-то существуют так называемые антимиры, состоящие из антивещества. Или миры, сотканные исключительно из темной материи. Но это требует отдельных разъяснений.

КСТАТИ

Эйнштейн сам себе: «Я прав или не прав?»

Первым гипотезу о Большом Взрыве в 1922 году выдвинул советский математик Александр Фридман - на основе решения уравнений Общей теории относительности Эйнштейна.

Развил теорию Большого взрыва бельгийский католический священник и математик Жорж Леметр. А в конце 20-х годов прошлого века американский астроном Эдвин Хаббл реально увидел, что галактики удаляются от нас.

Словом, Эйнштейн и Большой взрыв не отделимы друг от друга. Так по крайней мере, принято считать. Но оказывается, Эйнштейн размышлял и об альтернативе. По крайней мере однажды почему-то засомневался в собственных представлениях о Вселенной. И попытался «изобрести» нечто принципиально другое.

Эдвин Хаббл (в центре) показывает Эйнштейну в телескоп, что галактики удаляются от нас.

О «метаниях» гения свидетельствует его рукопись, датированная 1931 годом. Суть изложенной в ней идеи такова: у Вселенной нет начала, нет конца. Никуда она не расширяется - просто материя постоянно множится. И каждое мгновение спонтанно возникают новые элементарные частицы, из которых потом образуются звезды и галактики. Плотность же Вселенной остается постоянной, потому что она - Вселенная - бесконечна в пространстве и во времени.

В СССР в Большой Взрыв не сильно верили, разделяя марксистско-ленинскую концепцию о бесконечной Вселенной. Лишь после распада страны – совсем недавно по космическим меркам - теория Большого Взрыва возобладала. Но критики остались. До сих пор уверяют, что Вселенная не расширяется - так только кажется. И издевательски спрашивают: "Что было до Большого взрыва?". Ответа на каверзный вопрос не было даже у Эйнштейна. Хотя он под давлением коллег отказался, в итоге, от идеи стационарной Вселенной.

В 1951 году Больший Взрыв был признан Ватиканом. Тогдашний Папа Римский Пий XII заявил, что эта теория не противоречит католическим представлениям о сотворении мира. Разница в них небольшая. Ученые полагают, что сингулярность возникла сама по себе, верующие считают, что ее ниспослал Господь Бог.