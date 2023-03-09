Почему мы теряем голову от стресса и паники: Ученые нашли причину

Факторы окружающей среды играют более значимую роль в происхождении психотических переживаний, чем генетические факторы Фото: Shutterstock

Одна из важных загадок психики, которую пробуют разгадать психологи и психиатры, - почему одни люди в условиях повышенной нагрузки и стресса впадают в состояние помешательства и дереализации, попросту говоря, сходят с ума, пусть и на время, а другие способны в тех же условиях смело смотреть сложностям в лицо. Ученые из Англии и Швеции присмотрелись к близнецам – подросткам, чтобы понять, может ли генетическая предрасположенность к болезненным состояниям психики снижаться или усиливаться в зависимости от внешней среды.

Подобное масштабное исследование жизнестойкости психики проводилось впервые. Помогло подобраться к теме то, что для исследования удалось набрать достаточно большое количество близнецов. Близнецы для науки – крайне ценный источник проверки теорий о взаимосвязи влияния на работу психики наследственности и среды. При этом факт генетической предрасположенности можно определить, в том числе, и по состоянию психики и физиологии родителей.

Начали работу в английском Уэльсе, где подобрали близнецов 1994 – 1996 годов рождения для исследования их раннего развития (TEDS). В общей сложности удалось собрать очень большую выборку - 4855 пар близнецов (из них 1 752 монозиготных или идентичных близнецов). Наблюдали за парнями и девушками вплоть до 16 лет, фиксируя их проживание жизненных драм и повседневных стрессов. Дальше подключили близнецов из Швеции, чтобы независимо проверить результаты из первой группы, тут подобрали тоже очень приличное количество - 6435 пар (1 967 идентичных). Шведских близнецов и родителей пригласили принять участие в проекте, когда детям исполнилось 9 лет, наблюдения проводились до возраста в 15 и 18 лет.

Оказалось, что представление о том, что чувствительность и подвижность психики – определяется скорее наследственностью, чем событиями жизни, сильно преувеличено.

Ученые пришли к выводу, что ранние проявления психотических переживаний, таких как:

- паранойя (навязчивые мысли о преследовании),

- когнитивная дезориентация (неспособность анализировать ситуацию и принимать логичные решения),

- грандиозность (нереалистичное представление о себе как о всемогущем),

- ангедония (отсутствие чувства радости и удовольствия) в подростковом возрасте связаны, прежде всего, с внешними факторами.

Издевательства (буллинг на протяжении 1 – 2 недель), стрессогенные жизненные события (переезды и смены школ, угроза жизни и благополучию, потери друзей и близких), употребление наркотических веществ, курение табака, вес при рождении меньше 2 кг – более важные факторы риска для начала психоза и потери контакта с реальностью в среде подростков, чем наследственность.

- Результаты этого двойного исследования свидетельствуют о том, что факторы окружающей среды играют более значимую роль в происхождении психотических переживаний, чем генетические факторы, - сделали вывод ученые.